Harjun nuorisotalon sulkeminen jättäisi valtavan tyhjiön Helsingin itäisen kantakaupungin nuorisotyöhön

Vallilassa toimiva Harjun nuorisotalo aikoo sulkea ovensa vuoden lopussa. Lakkauttamista on perusteltu talon sisäilmaongelmilla ja kulttuurisen nuorisotyön alueellistamisella. Ratkaisu herättää ihmetystä talon käyttäjissä.sisäilma-asiantuntijoiden mukaan remontti tai talon jatkotutkimukset eivät kuitenkaan vaadi koko rakennuksen tyhjentämistä. Kaupungin suunnitelma ”alueellistamisesta” on jättämässä puolestaan valtavan tyhjiön itäisen kantakaupungin nuorisotyöhön Harjun sulkemisen vuoksi, sillä myös Sörnäisissä toimiva nuorten toimintakeskus Happi lopetetaan.Harjun nuorisotalon käyttöaste on korkea. Talon keskeistä ydintä on nuorille tarkoitettu musiikki- ja taidetoiminta, joka tavoittaa satoja nuoria. Nuorten lisäksi taloa käyttävät kymmenet eri ryhmät ja järjestöt. Toimintasuunnitelmia on jo laadittu pitkälle vuoteen 2020. Nuorten lisäksi melkoinen määrä muita toimijoita siis menettää valtavan määrän energiastaan joutuessaan nyt etsimään korvaavia tiloja.Talon sulkeminen herättää perusteltua huolta myös nuorissa ja heidän vanhemmissaan: monet nuoret ovat menettämässä Harjun lisäksi tutut ja turvalliset ohjaajat, joihin on syntynyt vahva luottamuksellinen side. Vaarana on jopa se, että moni nuori luopuu harrastuksestaan talon sulkemisen seurauksena.on enempi kuin pelkkä nuorisotalo. Talo on tärkeä osa Kallion seudun identiteettiä. Se on toiminnallaan kerännyt mukaansa alueen kaikenikäisiä asukkaita. Harju on samaan aikaan sekä paikallinen että laajaa maantieteellistä joukkoa palveleva, kulttuurista toimintaa tuottava toimipaikka.Harjun henkilökunnan ideasta 25 vuotta sitten syntyneen Kallio kukkii -tapahtuman merkitys helsinkiläisen kaupunkikulttuurin kehityksessä on kiistaton. Se näkyy nykyään Helsingin kaupungin kulttuuristrategissakin kaupunkilaislähtöisenä toimintana, yhteisöllisyytenä, oma-aloitteisuutena ja kaupunkitilan haltuun ottamisena.Harjun nuorisotalo on rakennuksena kulttuurihistoriallisesti arvokas, mutta sen seinien sisällä on syntynyt myös aineetonta kulttuuriperintöä. Se on elävää perinnettä, joka näkyy kalliolaisessa arjessa ja juhlassa. Harjulla on iso ja monitahoinen merkitys seudulle ja sen elävyydelle.ainutlaatuisen hengen takana on sen innovatiivinen ja työhönsä motivoitunut henkilökunta. Harjun sulkemisen seurauksena toimiva työyhteisö hajoaa. Se on suuri menetys helsinkiläiselle nuoriso- ja alueelliselle kulttuurityölle.Kovassa käytössä ollut rakennus kaipaa toki korjauksia, mutta sulkemisen sijaan ajatukset voisi suunnata toiminnan päivittämiseen ja samalla hyödyntää osaavan henkilöstön potentiaalia tässä kehityksessä.Harju on tuottanut viihtyisyyttä ja kulttuurista rikkautta toiminnallaan. Taloa pitäisi pyrkiä kehittämään juuri aluekulttuuria tuottavan kansalaistalon suuntaan, jossa olisi edelleen sijaa myös nuorisotyölle. Tähän tarkoitukseen Harju soveltuu hyvän sijaintinsa puolesta erinomaisesti.