ovat merkittävä työkyvyttömyyseläkkeelle päätymisen syy. Ne eivät ole kuitenkaan läheskään aina itsenäisiä sairauksia vaan yhdistyvät usein muihin pitkäaikaissairauksiin kuten psoriasikseen.Teetimme kesäkuussa Psoriasis ja mielen hyvinvointi -kyselytutkimuksen, johon vastasi lähes 1 500 psoriasista sairastavaa. Heistä 60 prosenttia kokee, että psoriasis kuormittaa mieltä aiheuttaen stressiä, unettomuutta, uupumusta, ahdistusta ja masennusta. Tulos ei yllätä, mutta se yllättää, että vastaajista peräti 83 prosenttia sanoo, että lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen ei ole ottanut puheeksi psoriasiksen vaikutusta mielen hyvinvointiin. Onko meillä varaa tähän?Terveydenhuollon henkilöstön vähäiset aikaresurssit nostetaan helposti perusteluksi puheeksi ottamisen puutteeseen. Taustalla on kuitenkin muitakin syitä, kuten se, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät mielellään ota puheeksi arkaluonteisia asioita, koska he eivät tunne hallitsevansa niitä.Vuorovaikutuskoulutusta tulee entisestään lisätä terveydenhuollon henkilöstön peruskoulutuksessa, sillä vuorovaikutustaitoja tekoälykään ei korvaa. Terveydenhuollon henkilöstöllä on jo käytössään puheeksi ottamisen välineitä, kuten elämänlaatumittareita, jotka auttavat kartoittamaan asiakkaan arjessa pärjäämistä useasta eri näkökulmasta. Niitä käytetään kuitenkin vielä vähän.Maailman psoriasispäivää vietetään tänään tiistaina. Tänä vuonna me Psoriasisliitossa kampanjoimme mielen hyvinvoinnin puolesta.Helpottaaksemme mieltä kuormittavan tilanteen puheeksi ottamista terveydenhuollossa olemme tehneet mielen hyvinvoinnin tarkistuslistan. Kun ammattilainen tai asiakas rohkenee ottaa mielen hyvinvoinnin puheeksi terveydenhuollon vuorovaikutustilanteissa, aiheen käsittely ei ole enää kummajainen vaan normaali menettelytapa. Kokonaisvaltainen hoito terveydenhuollon ammattilaisten rutiinina tukee sairastavan työ- ja toimintakykyä sekä pitkällä aikavälillä vähentää yhteiskunnan paineita tehdä raskaita sosiaalietuusratkaisuja.