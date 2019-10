Mielipide

Syyllistyikö Donald Trump vakavaan rikokseen tai väärinkäytökseen?

Yhdys­valtain

Trump

Tällaiset

Niinistö

presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvassa virka­rikos­tutkinnassa on yllättävän vähän erimielisyyttä faktoista. Sen sijaan erimielisyys koskee sitä, kuinka ikävästi ja väärin Trump teki, kun hän pyysi Ukrainaa tutkimaan demokraatti­puoluetta ja sen presidentti­ehdokkaaksi pyrkivää Joe Bidenia.Oliko se maanpetos, lahjontaa tai muu vakava rikos tai väärin­käytös? Yhdysvaltain perustuslain mukaan sellainen vaaditaan virkarikos­syytteen nostamiseksi.Presidentin tukijoiden mielestä ei ollut. Monien muiden mielestä oli. Noin 48 prosenttia kansasta tukee nyt syytettä. 43 prosenttia vastustaa.puolustautuu väittämällä, ettei Ukrainaa painostettu.Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs William Taylor oli eri käsityksessä. Viime viikolla suurlähettiläs kertoi kongressille ymmärtäneensä, että Yhdysvallat kiristi Ukrainaa jäädyttämällä sekä presidentin kutsun Valkoiseen taloon että satojen miljoonien sotilasavun.Taylorin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tiesi, mistä oli kyse. Hän oli sanonut, ettei halua nappulaksi Yhdysvaltain vaalipeliin.Se toive ei toteutunut.kaukomaiden skandaalit ­voivat tuntua etäisiltä. Siirretään siksi tapahtumat Suomeen. Silloin energiaa ei mene sen miettimiseen, kuka kukin on.Kuvitellaan seuraavaa: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyrkii jatkokaudelle. Yksi vastaehdokkaista on entinen pääministeri Esko Aho, joka on venäläisen Sberbank-pankin hallituksen jäsen.Jo edellisessä kampanjassaan Niinistö on huomannut, että vastustajan mainetta voi tahrata erilaisilla syytöksillä, oli niissä perää tai ei. Jos Venäjä alkaisi tutkia Ahoa, se näyttäisi Suomessa pahalta.ottaa Helsingin entisen pormestarin Jan Vapaavuoren asianajajakseen. Kovana kaverina tunnettu Vapaavuori alkaa hoitaa asioita Venäjällä, ohi ulkoministeriön, ja yrittää saada venäläisiä avaamaan tutkinnan Ahon toimista.Suomen Moskovan-suurlähetystössä diplomaatit ovat helisemässä. Onko maan virallinen ulkopolitiikka muuttunut? Mitä oikein tapahtuu?Kaikki tämä tulee lopulta julki. Niinistö ei pyydä anteeksi vaan kutsuu puhelinkeskusteluaan Vladimir Putinin kanssa täydelliseksi.Mitä mieltä olette? Olisiko vakava rikos tai väärinkäytös?