Myös esimies voi joutua työpaikallaan kiusatuksi

aikoina olen saanut yhä enemmän viestejä johtajilta, jotka ovat kokeneet joutuneensa työpaikkakiusaamisen kohteiksi. Tyypillisessä tapauksessa heidän toimintaansa on moitittu epäasialliseksi. Johtajille itselleen tieto on tullut täysin yllätyksenä. Osa heistä on kertonut saaneensa kutsun työterveyshuoltoon alaisensa asiaan liittyen. Tapaamisessa on sitten ollut vastassa delegaatio, johon ovat kuuluneet lääkäri, hoitaja, psykologi ja kyseinen alainen.ovat kertoneet saaneensa syytöksiä toiminnastaan. Ryöppy on pohjautunut yhden alaisen kertomukseen. Esimies lienee tunnistettu vaaralliseksi, kun tapaamiseen on pitänyt valjastaa iso delegaatio.Olisiko kuitenkin ollut helpompaa, jos psykologi olisi pyytänyt kyseisen esimiehen keskustelemaan luokseen alaisen kanssa yhtä aikaa? Ehkä olisi löydetty vuorovaikutuksen kompastuskivet, joita jatkossa kumpikin voi väistellä.tyyppitapaus ovat ne johtajat, joiden toiminnasta muutama henkilö on kirjelmöinyt johtajan esimiehelle tyyliin ”luottamuksellisten viestien pohjalta pyydämme teitä puuttumaan johtajamme epäasialliseen käyttäytymiseen”. Onpa vielä korostettu, ettei asiaa uskalleta ottaa puheeksi johtajan kanssa, koska pelätään hänen kostoaan.Ongelmaa on lähdetty purkamaan ulkopuolisen selvittäjän avulla. Onkin tärkeää, että kaikkien osapuolien näkemyksiä selvitetään. Tutkijan koulutuksen saaneena on järkyttävää kuulla, että selvitystä on paikoin lähdetty tekemään peruskysymyksellä, ”miten johtaja kiusaa alaisiaan”.Tutkijan rooli on neutraali, eikä hän saa asettua minkään tahon puolelle. Näin ollen peruskysymys ei voi olla valmiiksi väritetty. Vain siten on mahdollista löytää ratkaisuja todellisen pulman hoitamiseksi.Tutkijan perimmäinen tehtävä on edistää yhteisön hyvinvointia eikä lynkata ketään osallista. Eikä myöskään mennä tukemaan piilevää vallan tavoittelua.Asioilla on yleensä monta puolta, ja syitä on niin sysissä kuin sepissäkin. Sellaista työyhteisöä ei ole, jossa ei joskus esiintyisi ongelmia. Sama pätee johtamistyötä tekeviin. Ei ole esimiestä, joka ei joskus päästä suustaan sellaista, joka sattuu jonkun ihmisen arkaan paikkaan. Yleensä esimies tekee sen kuitenkin tietämättään.puheeksi ottamisen esteeksi mainitaan usein pelko. Epäilemättä on tilanteita, joissa tämä on relevantti syy.Aina silloin tällöin kuitenkin mieleeni nousee ukkini opetus. Kerroin pienenä tyttönä hänelle pelkääväni jotain. Ukki sanoi, että jos omatunto on puhdas, ei ole aihetta pelkoon. Kysäisipä hän vielä senkin, että olinko sattunut tekemään jotain tuhmaa. Yleensä olin – ainakin kiivennyt aitan katolle.