Mielipide

Entinen ministeri Iiro Viinanen: Pitäisikö maksaa siitä, että postimies kulkee vanhan reitin tyhjän kärryn kan

Viime

viikolla kerrottiin Postin henkilöstön 11. marraskuuta mahdollisesti alkavasta lakosta. Ja kuten tapoihin kuuluu, osallistujiksi on ilmoittautunut monta muutakin liittoa.Mitään ei ole opittu, vaan vanhaa kaavaa noudattaen ammattiliitot viis veisaavat näköpiirissä olevista talousnäkymistä ja nykymenon valtiontalouteen aikaansaamasta ahdingosta, jonka kaikki suomalaiset saavat tuntea nahoissaan.Me emme voi sille mitään, että kirjepostin määrä on vähentynyt dramaattisesti tietotekniikan kehityksen seurauksena. Pitäisikö maksaa siitä, että postimies kulkee vanhan reitin tyhjän kärryn kanssa, vaikka jaettavaa ei olisikaan?Olisi jo aika myöntää muutoksen vaikutus Postinkin toimintaan. Tumput suorina lakkoillen työt eivät lisäänny sen enempää Postilla kuin muillakaan aloilla.Kun päivittäin kuulee uutisia talouden kääntymisestä laskuun niin meillä kuin vientikohdemaissammekin, ammattijärjestöjen luulisi mieluummin keskittyvän Suomen kilpailukykyä parantavien toimenpiteiden etsimiseen sen sijaan, että noustaan barrikadeille kiihdyttämään talouden alamäkeä.Kun puolueettomasti tarkastellaan Suomen talouslukuja menneinä vuosikymmeninä, ay-liikkeen vastuuton toimintatapa on tullut meille kalliiksi. Kovin usein on ajauduttu devalvaatioihin, kun muuten ei ole saatu sopua aikaan, vaikka hyöty valuuttakurssin muutoksesta tulee varsin nopeasti syödyksi.Julkisuudessa on kirjoitettu yhä vähenevästä kiinnostuksesta ay-jäsenyyttä kohtaan. Onko niin, että nykynuoriso on jo saanut tarpeeksi tietoa järjestövallan tekemisistä? Se valitsee järjestöttömän vaihtoehdon ja sopii itse palkasta, johon kuuluu myös palkitseminen aikaansaannosten mukaan.