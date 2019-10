Mielipide

Kiina muuttaa suuntaansa

Shanghain

Muutoksen

Kiinassa keskustelee läntisten yritysten edustajien kanssa, ykkös­teemaksi nousevat yllättäen ympäristö­normit. Kiina on kiristänyt nopeasti säädöksiään, joiden tarkoitus on suojella ilmaa ja vesiä. Ja kun maa ei ole demo­kratia, muutoksia teh­täessä normien kohteilta ei kysellä.lähettyvillä toimivan suomalaisen tehtaan johtaja kertoo, että ympäristö­normit muuttuivat äkkiä vuoden 2016 tienoilla. Päästöjen raja-arvot putosivat yhtäkkiä, ja sopeutumisaikaa yrityksille annettiin yksi vuosi.Kiinassa sääntöjä riittää, mutta niiden valvonta on yleensä heikkoa. Ympäristönormeja alettiin myös valvoa. Tehdas käyttää tuotannossaan runsaasti vettä, ja sitä poistetaan prosessin jälkeen lähellä virtaavaan Jangtse-jokeen. Tehtaan poistovesikanavaan laitettiin sekä tehtaan oma että paikallisviranomaisten valvontalaite, joka lähettää reaaliajassa tietoa valvojille. Jos raja-arvot ylittyvät, paikallishallinnolta tulee käsky sulkea tehdas tai osia prosessista. Joillekin tehtaille näin tiedetään käyneenkin. Suomalaistehtaan poistovesi on nyt puhtaampaa – tai ainakin kirkkaampaa – kuin sisään otettu Jangtsen vesi, ja tehdas on välttänyt tuotantokatkot.Shanghain alueella teollisuuspuistossa toimiva toinen suomalaistehdas halusi tehdä vanhan osan lähettyville laajennuksen. Koska tuotannossa on sellaisia kohtia – esimerkiksi maalaamista –, joita paikallishallinto pitää potentiaalisina päästölähteinä, tonttia laajennukselle ei alkanut löytyä. Laajennus rakennettiin kauas kaupungin ulkopuolelle. Tiettävästi samoin on käynyt muillekin saman teollisuuspuiston yrityksille.näkee – tai kuulee – Shanghain keskustassa. Muutama vuosi sitten polttomoottoriskootterit kiellettiin lyhyellä varoitusajalla. Säännöt kun voittavat yksityisomistuksen suojan. Nyt kaduilla vilisee vain äänettömiä sähkö­skoottereita. Metroverkkoa rakennetaan kiinalaisella vauhdilla. Vuonna 1993 Shanghain metrossa oli neljä linjaa. Nyt siinä on jo yli 400 asemaa ja pituutta yli 700 kilometriä. Tunneleita tehdään samaa vauhtia muidenkin kaupunkien alle. Kunnallisdemokratia ja valitukset kun eivät hidasta.Monet Suomessa tarjoiltavat Kiinaa koskevat tulkinnat ovat vanhentuneita. Yksi sellainen on se, että Suomessa ei kannata huolehtia ilmastopäästöistä, koska Kiina ei tee omille päästöilleen mitään. Shanghain ilmanlaadusta huomaa, että tehtävää vielä on, mutta Kiina kyllä muuttaa tehokkaasti suuntansa.