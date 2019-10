Mielipide

Boris Johnsonin neuvottelema erosopimus lisää kovan brexitin uhkaa

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnsonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Usein

pitkittynyt EU-ero näytti etenevän, kun pääministeri Boris Johnson pääsi aiemmin lokakuussa EU-maiden kanssa sopuun uuden erosopimuksen sisällöstä.Myös Britannian parlamentti näytti viime viikolla alustavasti vihreää valoa uudelle sopimukselle, vaikka sen sisältö voi vielä muuttua parlamentin käsittelyssä.Johnsonin sopimuksen sisältö on noin 95-prosenttisesti identtinen edellisen pääministerin Theresa Mayn neuvotteleman erosopimuksen kanssa. Sopimus turvaa kansalaisten oikeudet ja vahvistaa Britannian eromaksut. Uusi sopimus on silti edellistä epämääräisempi ja avaa mahdollisesti hyväksytyksi tultuaankin oven kovalle brexitille.Johnsonin sopimuksen ytimessä on niin sanotun backstop-järjestelmän uudistaminen. Keskeinen tavoite on sama kuin Mayn sopimuksessa: jos Britannia ja EU eivät pääse sopuun uudesta kauppasopimuksesta vuoden 2020 loppuun mennessä, Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille ei tästä huolimatta tule poliittisesti arkaluontoista kovaa rajaa.Siinä missä Mayn sopimus ulotti backstop-järjestelyn koskemaan koko Britanniaa, Johnsonin järjestely on rajoitetumpi: Britannia lähtee EU:n tulliliitosta ja tullialueelta ­siirtymäajan jälkeen, mutta Pohjois-Irlanti jää keskeisiltä osin soveltamaan EU-sääntelyä. Kyse on mitä todennäköisimmin pysyvästä järjestelystä, josta lähteminen on Pohjois-Irlannille poliittisesti vaikeaa ja taloudellisesti kannattamatonta.EU:lle erosopimuksen ja sille rinnakkaisen poliittisen julistuksen epämääräisyys on vaikea asia. Vaikka sopimus torjuu pahimmat äkki­eroa koskevat uhkakuvat esimerkiksi lääke- ja kemikaalipulasta, tuo se monet sopimuksettoman eron seurauksista osaksi neuvotteluja, joissa päätetään Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta.erosopimus mahdollistaa vuoden 2020 loppuun jatkuvan siirtymäajan jatkamisen 1–2 vuodella, mutta ei sen pidemmällä ajalla. Johnsonin ehdotuksen mukaisesti aloiteoikeus siirtymäajan pidentämisestä on yksinomaan hallituksella, jonka on tuotava esityksensä parlamentin hyväksyttäväksi. Lisä­ajan hakemiseen ei kuitenkaan liity minkäänlaisia ehtoja neuvottelujen etenemisestä.Aikataulu uuden kauppasopimuksen solmimiselle vuoden 2020 loppuun mennessä on äärimmäisen kunnianhimoinen. Kanadan ja Japanin kanssa solmittujen kauppasopimusten neuvottelu vei EU:lta melkein kymmenen vuotta. Etelä-Amerikan Mercosur-maiden kanssa neuvotteluja on käyty 20 vuoden ajan.Kun backstopin kaltaista vakuutusta ei ole, vuoden 2020 loppuun jatkuvan siirtymäkauden ja neuvotteluihin realistisesti vaadittavan ajan välillä on ammottava aukko.Johnsonin lakipakettiin sisältyy myös tärkeä yksityiskohta, jonka mukaan Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen on oltava yhteisesti annetun poliittisen julistuksen mukaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa vaihtoehtojen rajaamista vapaakauppasopimukseen – tulliliitto ja niin sanottu Norjan malli ovat poissa laskuista.Vapaakauppasopimus antaa Britannialle EU:n ulkopuolisten kauppasopimusten neuvottelussa enemmän liikkumatilaa kuin tulliliitto. Toisaalta vapaakauppasopimus heikentää palvelusektorin – kuten Lontoon pankkien ja rahoituslaitosten – toimintaedellytyksiä EU:ssa. Vaarana on, että Britannia vastaa kehitykseen aggressiivisella vero- ja sääntelykilpailulla.Johnsonin sopimus antaa tästä viitteitä. Sen sitoumukset yhtenäisen sääntelytason säilyttämisestä esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä ovat huomattavasti epämääräisempiä kuin Mayn sopimuksessa. Juuri siksi EU:n on oltava neuvotteluissa valppaana.kysytään, miksi Britannia ”ampuu itseään jalkaan” brexitillä. Talouden makrolukujen tarkastelu ei kuitenkaan kerro brexitiä ohjaavista intohimoista.Kyse on elinkeinoelämää kapeamman finanssieliitin visiosta. Tuo eliitti toimii globaalisti mutta puhuu kansallisen edun ja suvereniteetin kieltä. Sääntelyn tason laskua kompensoidaan pisteytykseen perustuvalla maahanmuuttojärjestelmällä.Mayn hallituksen aikana monet konservatiivit ajattelivat, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain sopimuksettoman eron kautta. Johnsonin sopimus näyttää kuitenkin tarjoavan saman reitin.