Perusterveydenhuollossa ei ole pulaa lääkäreistä

ei ole pulaa lääkäreistä. Pulaa on rahasta. Viime vuosikymmenien aikana kunnat ovat säästäneet sieltä mistä pystyvät eli terveyskeskustoiminnasta.Vuodesta 1989 lähtien perusterveydenhuoltoon on tullut vain noin 620 lääkärinvirkaa ­lisää (18,6 prosentin lisäys). Se on naurettavan vähän verrattuna siihen, että samassa ajassa lääkärien kokonaismäärä on kaksinkertaistunut.Työmäärä terveyskeskuksissa on kasvanut erikoissairaanhoidon siirtäessä sinänsä järkevästi seuranta- ja diagnostiikkatehtäviä terveyskeskuksille ja myös väestön ikääntyessä.Ongelmana vain on, että ­rahoitus ja siten etenkin tekevien käsien määrä ei ole lisääntynyt läheskään samassa suhteessa. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa työ on niin kiireistä ja raskasta, että lääkärit ovat alkaneet karttaa sinänsä monien mielestä mielenkiintoista ja monipuolista terveyskeskusuraa.Missä ovat yleislääketieteen erikoislääkärit? Monet ovat tehneet usein yksilötasolla täysin järkevän päätöksen siirtyä ­vähemmän stressaavaan ja arvostetumpaan työhön esimerkiksi yksityiselle sektorille tai erikoissairaanhoitoon, joissa on enemmän rahoitusta. Jotain kertoo se, että Helsingin kaupungilla on täyttämättä noin 50 terveyskeskuslääkärin virkaa. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla on päivittäin tarjolla runsaasti yli tuhat yksityislääkärin aikaa. Lääkäreitä siis on – he eivät vain ole terveyskeskuksissa.Ongelmana ovat liian kiireiset työolot ja krooninen alirahoitus. Ei palkkaus eikä useinkaan edes huono johtaminen.Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee jatkossa lääkäreiden koulutusmäärien lisäystä ratkaisuna tilanteeseen. Se ei ratkaise ongelmaa, jos rahoitus kunnille ja yliopistoille ei lisäänny.Kokonaisuus johtaa kujanjuoksuun pohjalle, jossa häviävät kaikki: lääkärit, potilaat ja etenkin yhteiskuntamme.