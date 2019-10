Mielipide

Kumbaya seis, EU:lla ei mene kovin hyvin

EU:ta

Vuonna 1994

EU:n

EU

Britannian piti erota EU:sta, muttei eroa. Maa eroaa, kun ehtii, ellei eroa peruta. Brittien sekoilusta ei kukaan ota enää selvää.EU:lle Britannian kaaos on tullut taivaan lahjana. Kun Britannian äänesti erosta, jotkut ennustivat dominoreaktiota, joka hajottaisi koko unionin. On käynyt päin­vastoin: EU-jäsenyyden kannatus on kasvanut jäsen­maissa selvästi.Elinkeinoelämän valtuuskunnan keväisessä kyselyssä vain 14 prosenttia suomalaisista sanoi kannattavansa eroa EU:sta. Jäsenyyden puolesta äänestäisi 70 prosenttia.EU:n kannatus sattuu olemaan huipussaan samaan aikaan, kun Suomen EU-kansanäänestyksestä on tullut kuluneeksi 25 vuotta. Se on saanut jotkut julistamaan, että ”kyllä” äänestäneet olivat oikeassa ja väärässä olleiden ”ei” äänestäneiden sietäisi hävetä.Itse en osaa riemuun yhtyä. Äänestyspäätös ei ollut minusta helppo, sillä näin EU:ssa isoja ongelmia, joista tärkein oli demokratiavaje. Se huoli ei ole kadonnut minnekään.voisi kohteliaasti kutsua puolidemokraattiseksi yhteisöksi.Suurinta valtaa käyttävä komissio ei ole parlamentin tahdolle rakentunut hallitus vaan joukko virkamiehiä, joiden nimeä harva muistaa – paitsi, jos nämä sattuvat toikkaroimaan kännissä punaisella matolla ja sosiaalisessa mediassa.Asioista päätetään EU:ssa niin monimutkaisesti, etteivät ihmiset tiedä, miten asioihin voi vaikuttaa tai kuka on vastuussa huonoista päätöksistä. Ehkä se on EU:n tapa toimia – tai ehkä se tekee vallankäyttäjien elämästä helpompaa.Arvostelijoiden mielestä EU:n liberaalien juristien valta on jo uhka kansanvallalle.pelkäsin, että demokratia kuihtuu, jos valta karkaa Brysseliin. Juuri niin on käynyt.Ihmiset eivät ole jaksaneet kiinnostua unionin päätöksenteosta. EU-vaalien äänestysprosentti on pysynyt paljon alempana kuin kansallisten vaalien.Samaan aikaan ihmiset ovat menettäneet uskonsa kansalliseen politiikkaan. Vallanpitäjien arvostus on romahtanut, koska heistä on tullut voimattomia. Ihmisistä tuntuu kuin asioista päätettäisiin jossain kaukana, eikä heitä ole kutsuttu.On tuskin sattumaa, että ympäri Eurooppaa on noussut poliittisia liikkeitä, jotka eriväristen lippujen alla lupaavat samaa asiaa: ottaa vallan eliiteiltä takaisin kansalle.”Otetaan kontrolli takaisin”, julistettiin myös brittien erokampanjassa – eikä se halu ole muuttunut.Kolmen viime vuoden aikana briteille on paljastunut, ettei EU-ero johdakaan EU-rahojen jakamiseen kansalle vaan rekkajonoihin, lääkepulaan ja ehkä myös Britannian hajoamiseen. Siitä huolimatta eron kannatus ei ole juuri vähentynyt.Siitä voi päätellä, että joko britit ovat todella tyhmiä tai sitten he pitävät EU:sta todella vähän.ystävät ovat siitä mainio joukko, että he aloittavat Kumbayan heti, kun ovat nousseet vähän jaloilleen edellisestä mahalaskusta.Velkakriisiä, pakolaiskriisiä ja brexitiä voi tuskin pitää riemuvoittojen sarjana, mutta EU:ssa menestyksenä pidetään nykyään jo sitä, että muuallakin asiat ovat huonosti.Se voi olla lyhyt ilo, sillä EU ei ole pystynyt ratkaisemaan ongelmia, joiden vuoksi se on kuilujensa partailla horjunut.Puheenjohtajamaana Suomi on saanut todistaa tavoitteidensa kaatuneen yksi toisensa jälkeen. Oikeusvaltioperiaatetta tai pakolaisten sijoittamista ei saada eteenpäin, eikä edes budjetista löydy sopua.Pystyykö unioni lopulta yhtenäisyyteen missään muussa kuin brexit-neuvotteluissa? Mitä tapahtuu, jos Turkki avaa rajat pakolaisille tai Italian talous romahtaa?on tehnyt paljon hyvää. Sen ansiosta Euroopassa on rauha ja halvemmat kaukopuhelut. Minäkin päädyin vuonna 1994 äänestämään ”kyllä” – Aatos Erkon noloista lehtimainoksista huolimatta. Äänestäisin tänään samoin.Kuohuviinit aion kuitenkin pitää vielä kylmässä.Voi olla, että Eurooppa alkaa kerran toimia niin kuin sen pitäisi: ihmiset tuntevat itsensä eurooppalaisiksi, keskustelevat yhteisistä asioista hyvässä hengessä ja panevat hatun kiertämään, jos EU-naapuri tarvitsee apua. Euroopan unionilla on riittävä budjetti, yhteinen puolustus ja kunnolla toimiva demokratia.Niitä odotellessa, kuten valtiovarainministeriössä nykyään sanotaan.