Mielipide

Facebook käski onnitella kuollutta ystävää, ja sen minä teen

Facebook

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ystäväni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seminaareissaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy