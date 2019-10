Mielipide

Keskenmenon kokenut tarvitsee empatiaa

Koin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

elämäni ensimmäisen keskenmenon syksyllä. Hartaasti odotetun vauvan sydän ei sykkinyt ultraäänitutkimuksessa. Kohtu tyhjennettiin lääkkeellisesti.Näiden viikkojen aikana jouduin toteamaan, että pääkaupunkiseudulla keskenmenojen hoito on vaihtelevaa eikä vakiintunutta hoitopolkua ole, ei ainakaan kaikkien hoitotahojen tiedossa. Mainittakoon myös, että työskentelen itsekin äitiys- ja lastenneuvolassa. Seuraavassa muutamia havaintoja ja neuvoja keskenmenopotilaan hoitoon ja kohtaamiseen liittyen.Varmista, että tiedät, minne ohjaat keskenmenopotilaan. On raskasta, jos potilas joutuu itse selvittämään, mikä on oikea hoitotaho. Varmista, että lähete ohjautuu oikeaan paikkaan.Muista pahoitella keskenmenon kokeneen menetystä. Se merkitsee potilaalle paljon. Älä kuitenkaan totea heti pahoiteltuasi ”nyt sitten yrittämään heti uutta”. Et voi tietää potilaan elämäntilannetta tai sitä, onko uusi raskaus edes mahdollinen. Suruun ei tarvitse keksiä ratkaisua. Myös yleistävät ja vähättelevät fraasit ”sikiö ei varmasti ollut elinkelpoinen ja siinä oli jokin vika” eivät auta keskenmenopotilasta mitenkään.Älä pakota keskenmenopotilasta kertomaan menetyksestä viidelle eri hoitotahon edustajalle yhden käynnin aikana. Jos suinkin mahdollista, varmista, että hoitokontakti ajan­varauksesta vastaanottoon olisi mahdollisimman sujuva ja sisältäisi vähän henkilökunnan vaihtuvuutta.Muista, että keskenmenopotilaalla on norsun muisti. Hän muistaa keskenmenon toteamisesta kaiken. Muista kohdata potilas rauhallisesti, empaattisesti ja yksilöllisesti. Anna olennaista tietoa, keskenmeno ei ole potilaan vika. Ohjaa potilas myös hoitotaholle, jossa voi tarvittaessa käsitellä menetystä.Ennen kaikkea muista, että hoitotahon edustajalle keskenmenon hoito voi olla arkipäivää mutta keskenmenon kokeneelle elämän kokoinen menetys.