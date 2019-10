Mielipide

Kaipaamme tuttavallisempaa suhdetta kuolemaan

Ehkä

pyhäin­päivään kietoutuu monta perinnettä pakanallisista kristillisiin. Kaikkia yhdistää se, että juuri tähän aikaan vuodesta rajan elämän ja kuoleman välillä on uskottu ohenevan.Kekriä ja halloweenia on vietetty, jotta kuolleet esi-isät voivat käydä vieraisilla ja tuoda onnea tulevalle satokaudelle. Pyhäin­päivässä tapa niveltyi marttyyrien ja muiden vainajien muistamiseen.Perinne on meillä muuttunut lastenjuhlaksi, uhrit esi-isille niukentuneet kynttilöiksi ja havukransseiksi.Toisaalta kuolemasta ja sen rituaaleista on alettu keskustella yhä enemmän, tänä syksynä vilkkaastikin.Esseissä ja kolumneissa on kummasteltu modernin kuoleman kliinisyyttä, kun se luonnossa on joka paikassa läsnä: putoavissa lehdissä, hyönteisten raadoissa, metsässä vaalenevissa eläinten luissa.On myös naureskeltu tämän ajan lapselliselle kuolemakulttuurille, kuten vainajien hehkuttamiselle sosiaalisessa mediassa, omin käsin täytettäville opaskirjoille ja toivelistoille hautajaisiin.kesyttää kuolemaa johtuvat varmasti juuri siitä, miten kauas se meistä on kaikonnut. Koetamme haroa sitä eri tavoin lähemmäksi, jotta ymmärtäisimme elämääkin kokonaisemmin.Enää ei sairasteta ja kuolla kotien perähuoneissa eikä ruumiita pestä pihasaunoissa. Harva aikuinenkaan on nähnyt ruumista, paitsi ehkä sairaalan suruhuoneessa.Siellä, puettuna ja puunattuna, jopa läheinen ihminen on ehtinyt muuttua vieraaksi, kuin esineeksi.Ei ihme, että kuolemaan kaivataan läheisempää suhdetta. Että side vainajan persoonaan säilyisi myös kuolemassa.Juuri tätä aukkoa rituaaleilla (vaikka sitten lapsellisilla) yritetään paikata.Mistä muusta kuin kaipuusta kertoo esimerkiksi psykoterapeutti ja pappi Markku Siltalan tuore väitöskirja, joka käsittelee kokemuksia kuolleiden läheisten läsnäolosta. Kertomuksia niistä tuli tutkijalle tulvimalla, yli kuusisataa, valtaosa hyvin myönteisiä.Nykysuomalaisetkin siis muistelevat vainajiaan niin kovasti, että saavat nämä vaikka ilmestymään itselleen.kaipuuta hälventäisi se, että pyhäinpäivääkin vietettäisiin voimallisemmin. Oppia voisi ottaa omasta tai vaikka meksikolaisesta kansanperinteestä.Kumpaankin kuuluu ajatus yöstä, jolloin rakkaat vainajat tulevat tervehdyskäynnille. Yhdessä syödään, juodaan ja muistellaan.