Mielipide

Päihtyneenä ajamista tulisi kitkeä tiukemmin

Vaikka

Suomessa

Suuri

Alkolukko

Suomessa

suomalaiset tuomitsevat ajamisen alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena, poliisin haaviin jää vuosittain lähes 20 000 rattijuoppoa. Tilasto­keskuksen mukaan vuonna 2017 tie­liikenteen päihde­onnettomuuksissa kuoli 61 ja loukkaantui 661 ihmistä.Rattijuopumusta on vuosikymmeniä torjuttu valistuksella ja valvonnalla. Vahva sosiaalinen normi ja uskottava valvonta ehkäisevät päihtyneenä ajamista ennalta, mutta ­eivät riittävästi. Kaikki tarjolla olevat keinot pitäisi ottaa käyttöön.ajokiellot ovat verrattain lyhyitä. Humalassa ajaneelle ensikertalaiselle määrätyn ajokiellon mediaanipituus on noin neljä kuukautta ja törkeissä rattijuopumus­tapauksissa noin seitsemän kuukautta. Muissa Pohjoismaissa ajokiellot ovat pidempiä. Esimerkiksi Ruotsissa rattijuopumuksesta annetaan useimmiten vuoden ja törkeästä rattijuopumuksesta kahden vuoden ajokielto.Ajokiellon sijaan rattijuopumuksesta kiinni jäänyt voi valita alko­lukon, joka estää auton käynnis­tymisen, jos kuljettaja ei läpäise laitteen pyytämää puhallustestiä. Silloisessa Liikenteen turvallisuus­virastossa Trafissa vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan ­alkolukkoa käyttäneet kuljettajat uusivat rattijuopumuksen muita kiinni jääneitä harvemmin. Alko­lukon käyttö vähensi henkilön alkoholinkulutusta kokonaisuudessaan.Lyhyet ajokiellot eivät tue riittävästi alkolukon käyttöönottoa. Nykykäytäntö ohjaa rattijuopumuksesta tuomitun valitsemaan muutaman kuukauden kestävän ajokiellon sen sijaan, että hän valitsisi alkolukon, jota käytetään paljon pidempään. Ajokiellon korvaavia alkolukkoja oli vuonna 2018 käytössä noin 900 ihmisellä – siis hyvin pienellä osalla rattijuopumuksesta kiinni jääneistä.osa kiinni jääneistä päihtyneenä ajaneista kuljettajista on rattijuopumuksen uusijoita. Taustalla on usein vakava päihdeongelma.Rattijuopumukseen syyllistyneet kuljettajat eivät kuitenkaan saa hoitoa tai tukea tasapuolisesti.Alkolukon valitsevan kuljettajan on käytävä läpi päihteidenkäyt­töään lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa, mutta ajokiellon valitsevan kuljettajan ei sitä tarvitse tehdä. Vasta toistuvien rattijuopumuksien jälkeen kuljettajan on toimitettava päihde­alaan perehtyneen lääkärin lausunto poliisille.Rattijuopumukseen syyllistymisen tulisi toimia varoituksena alkoholiongelmasta. Hoidossa terveydenhuollolla on keskeinen asema. Alkolukko auttaa kokonaisuudessa paremmin kuin pelkkä ajokielto.ei kuitenkaan ole ratkaisu huumeiden vaikutuksen alaisena ajaville kuljettajille, joita on liikenteessä yhä enemmän. Uudellamaalla poliisi kertoo pysäyttävänsä heitä useammin kuin perinteisiä rattijuoppoja. Tähän muutokseen on reagoitu hitaasti.Huumeiden vaikutuksen alaisena ajavia tuomitaan vain harvoin törkeästä rattijuopumuksesta. Alko­holitapauksissa rikoksen määrittely on yksinkertaista: veren alkoholi­pitoisuus osoittaa, onko kyseessä rattijuopumus vai törkeä rattijuopumus. Huumetapauksissa törkeän rattijuopumuksen toteamiseen ei ole samanlaista mittaria.Vuonna 2017 kirjattiin yli 6 000 alkoholinkäytöstä johtunutta tör­keää rattijuopumusta, kun huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden kohdalla vain vajaat 600 tapausta katsottiin törkeiksi. Näistäkin valtaosassa oli kyseessä alkoholin ja huumeiden sekakäyttö.myös huumetapauksista annetaan verrattain lyhyitä ajo­kieltoja. Ruotsissa kortin menettää yleensä vähintään vuodeksi. Tanskassa tuomion saa useimmiten törkeästä rattijuopumuksesta ja ajokielto voi kestää jopa kolme vuotta. Kannabikselle on Tanskassa määritelty veren thc-pitoisuuden perusteella moniportainen rangaistus­asteikko. Norjassa useille huumeille on kolmiportainen rangaistusasteikko. Suurimpien ja vaarallisimpien huumepitoisuuksien kohdalla ajokielto on tavallisesti kahdesta viiteen vuotta.Suomessa tulisi ottaa tarkasteluun huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen seuraamukset ja rangaistusten porrastaminen muiden Pohjoismaiden mallin mukaan. Nykyistä voimakkaampi puuttuminen rattijuopumuksiin vähentäisi liikennekuolemia ja vakavia vammautumisia.