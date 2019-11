Mielipide

Kiinteistökohtainen jätehuolto on monille mökkiläisille pelkkä riesa

Jätelain

mukaan kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Lain mukaan jätteitä ei saa kuljettaa mökiltä vakituiselle asunnolle.Monelle jätteensä hyvin lajittelevalle ja biojätteensä kompostoivalle ihmiselle vapaa-ajan asunnon jäteastiat tuntuvat turhilta. He ovat oppineet kierrättämään ja tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä. Kirpputorit ovat täynnä kierrätettävää tavaraa. Jätteet, muovit, paperit, pahvit ja metallit lajitellaan ja viedään keräyspisteisiinsä. Biojätekompostorit ovat yleistyneet ja muovikassien käyttöä on vähennetty.Olemme perheeni kanssa tuoneet 25 vuoden ajan mökiltämme vähäiset energia- ja sekajätteet omakotitalomme jäteastioihin. Molemmissa kiinteistöissä on kompostorit. Hyvän ja järjestelmällisen lajittelun ansiosta jätettä ei kerry.Pari viikkoa sitten mökkikuntamme kehotti siirtymään kiinteistöittäiseen jätekuljetukseen. Tuntuu turhalta jakaa vähäinen jäte kahdelle yritykselle.Kiinteistöittäisen jätehuollon mukaan seka- ja energiajätteiden tuotto lisääntyy, kun ihmisen omistamien kiinteistöjen lukumäärä kasvaa. Onko näin? Eiväthän kiinteistöt tuota jätettä vaan niiden käyttäjät.Mökiltä voi tuoda kierrätyspisteisiin menevät jätteet, mutta ei vähäistä energia- tai sekajätemäärää vakituisen asunnon tyhjiin jäteastioihin. Jätelaki siis yleistää kaikki useamman kiinteistön omistajat vastuuttomiksi jätteenkuljettajiksi, jotka vievät jätteet luontoon tai yleisiin jäteastioihin.Ympäristörikoskatsauksen (2018) mukaan: ”Yleisesti rikoksesta epäiltynä ympäristön turmelemisessa on keski-ikäinen mies.” Ei pitäisi yleistää. Poliisikaan ei yleistä kaikkia autonomistajia rattijuopoiksi. Jos poliisi näin tekisi, alkolukko olisi pakollinen kaikissa autoissa.Jätelaki 646 on vuodelta 2011. Sen säätämisen jälkeen ilmastokeskustelu on ollut erittäin vilkasta. Kansalaisia syyllistetään ilmastomuutoksen aiheuttamisesta ja siitä, ettei kukaan tee sen ehkäisemiseksi mitään.Jätelaki on liian yleistävä. Ympäristönsuojelu ja vastuullinen jätehuolto ovat asenteesta kiinni. Ihmiset yksilöinä saavat aikaan muutoksen, ja siihen heitä on kannustettava. Nykyinen jätelaki ei tähän kannusta.