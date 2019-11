Mielipide

Helsingin keskusta on liian pieni

Helsingin

päättäjät pohtivat parhaillaan, miten keskustan elinvoimaisuutta voidaan parhaiten tukea. Helsingin keskusta ja sitä ympäröivä kantakaupunkimainen alue on pieni ja väljästi rakennettu, jos sitä vertaa esimerkiksi Tukholmaan tai Kööpenhaminaan. Tiiviys luo pohjan urbaanille elämäntavalle, joka houkuttelee elinkeinoelämän toimijoita sijoittamaan keskustaan ja kantakaupunkiin.Helsingillä on hyvä tavoite jatkaa kantakaupunkia kaupunkibulevardien varrelle. Tämän lisäksi tarvitaan toimenpiteitä myös aivan kaupungin ytimessä. Tiiviimpi keskusta saavutetaan täydentämällä olemassa olevaa kaupunkirakennetta uusilla toimistoilla, asunnoilla ja palveluilla. Konkreettisia esimerkkejä täydennyskohteista ovat Elielinaukio keskustassa ja Mäntymäen parkkikenttä Töölössä. Vastaavia paikkoja on kantakaupungin alueella paljon. Helsingin keskustan tulevaisuus riippuu siitä, uskalletaanko sitä kehittää rohkeasti.