Mielipide

Saksa yllätti Syyria-avauksella

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

puolustus­ministeri ja kristillis­demokraat­tisen CDU-puolueen johtaja Annegret Kramp-Karrenbauer teki toissa viikolla huomiota herättäneen avauksen. Avaus yllätti. Yllätettyihin kuului myös Saksan ulkoministeri Heiko Maas.Kramp-Karrenbauer esitti, että Euroopan maat lähettäisivät yhdessä sotilaita Syyrian ja Turkin rajalle valvomaan humanitaarista puskurivyöhykettä. Maas otti heti etäisyyttä ehdotukseen. Se, että liittokansleri Angela Merkelin hallituksessa demarit ja kristillisdemokraatit ovat eri mieltä Saksan Syyrian-politiikasta, saa tietenkin kysymään, mitä Saksan johdossa oikein tapahtuu.on patisteltu muuttamaan ulkopolitiikkaansa aktiivisemmaksi. Nyt muutoksista saatiin näyttöjä, vaikka ne hämmensivätkin. Turkki tyrmäsi tarjouksen heti, ja Nato sysäsi vastuuta YK:lle.Saksa kuitenkin toimi uudella tavalla. Kramp-Karrenbauer avasi uudenlaisen keskustelun Euroopan roolista Syyriassa. On uutta, että Saksasta kuullaan tarjous omasta sotilaallisesta osallistumisesta.Uutta on myös Saksan valmius ottaa riskejä. Vaikka Kramp-Karrenbauerin ehdotuksen voi lytätä huonosti valmistelluksi ja ajoitetuksi, Saksan linja muuttui.Oliko tämä sitä, mitä Merkel tarkoittaa vakuutellessaan Saksan ottavan johtajuutta Euroopan turvallisuuspolitiikassa? Osittain. Samalla saatiin muistutus siitä, miksi johtajuus on Saksalle niin vaikeaa.Saksa on sisäpoliittisesti sekaisin ja sen puolustusvoimat ovat huonossa kunnossa. On kyseenalaista, voisiko Saksa edes pitää kiinni omasta tarjouksestaan. Silti Kramp-Karrenbauer avasi suunsa.rooli turvallisuuden takaajana on hukassa. Syyrian uusi tilanne ja Yhdysvaltojen arvaamattomuus panevat Euroopan seinää vasten. Kyse on omasta turvallisuudesta, kun liikkeellä on vapaaksi päässeitä Isis-taistelijoita ja Turkki uhkailee miljoonilla pakolaisilla.Yhdysvaltojen äkkiliikkeet Syyriassa avasivat Venäjän presidentille Vladimir Putinille tilaisuuden kasvattaa valtaansa paitsi Syyrian naapurustossa myös muissa neuvottelupöydissä. Siksi se, minkä linjan Saksa, Ranska ja Britannia ottavat toimiessaan Syyrian presidentin Bashar al-Assadin, Turkin ja Venäjän liittouman kanssa, vaikuttaa Euroopan asemaan ja turvallisuuteen ja siten myös Suomeen.Jos EU-maat käyttävät Syyriassa muutakin voimaa kuin kauppa- ja pakotepolitiikkaa, Eurooppa astuu uuteen aikaan. Saksan suurin puolue on siihen aiempaa valmiimpi.