Pygmalion-demokratiat koettelevat EU:n arvoja

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on liputtanut oikeusvaltion puolesta, mutta toisaalta hän on julistanut haluavansa lähentää idän ja lännen näkemyksiä. Tätä von der Leyenin paradoksia myös monet suomalaiset poliitikot tuntuvat kannattavan – ja se on huolestuttavaa.Idän ja lännen lähentymiseen tarvitaan kompromisseja, mutta olennaista on, missä kohdissa länsi on valmis antamaan periksi. Hyväksytäänkö ihmisoikeuksien rikkomukset tai tuomarien uhkailu vai käydäänkö kauppaa median tai kansalaisjärjestöjen vapaudella? Tai ehkä koulutuksen ja tieteen keskittämiseen ja politisoimiseen ei kiinnitetä huomiota? Vai ollaanko tukien väärinkäyttöä valmiita katsomaan läpi sormien? Euroopan unionin läntisten jäsenmaiden on pohdittava, kuinka suuren hinnan ne ovat valmiit maksamaan kompromissista.EU on herännyt aivan liian myöhään siihen tosiasiaan, että sen edustamat arvot haastetaan yhä avoimemmin itäisissä jäsenmaissa, joissa demokratian korttitalot ovat romahtamaisillaan.laadituissa Kööpenhaminan kriteereissä määriteltiin, mitä Euroopan unionin jäseneksi mieliviltä valtioilta edellytettiin: parlamentarismia, monipuoluejärjestelmää, vallan kolmijakoa, markkinataloutta, vapaata mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa. Kööpenhaminan kriteereissä kiteytettiin demokratian rakenteet, mutta silloin ei huomattu näiden rakenteiden sisälle jäänyttä liikkumatilaa, jota voitiin käyttää jopa kriteerien alkuperäistä tarkoitusta vastaan.Kööpenhaminassa annetuilla jäsenyysehdoilla EU viesti myös, että Itä-Euroopan entiset kommunistimaat pääsevät vain länttä miellyttämällä käsiksi massiivisiin rakennetukiaisiin. Vuosien 1994–2004 välissä lännen toivomat ratkaisut parsittiin hengästyttävän nopeasti kokoon. Kun maat sitten liittyivät Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007, monet erehtyivät luulemaan, että siirtyminen demokratiaan oli onnistunut.oli samanlainen kuin antiikin tarussa kuvanveistäjästä, joka rakastui omaan veistokseensa. Monia Itä-Euroopan EU-maita voidaankin kutsua tarun mukaan Pygmalion-demokratioiksi.Itä-Euroopan vajavaisten demokratioiden oireilu alkoi jo 2010-luvun alussa Unkarissa, ja myöhemmin oireet ovat levinneet muun muassa Puolaan, Romaniaan, Tšekkiin ja Slovakiaan.Keskusjohtoisella, yhteiskunnan kaikkia osa-alueita kontrolloimaan pyrkivällä hallintomallilla voidaan pitää yllä demokratian ulkokuorta – vaaleja, monipuoluejärjestelmää ja jopa vapaata mediaa – mutta silti estää vallan vaihtuminen.Vaaran merkkejä tuli eteen vähitellen. Niitä ei huomattu, eikä ongelmiin osattu varautua. Kuviteltiin jääräpäisesti, että kyseessä on väliaikainen toimintahäiriö. Puolassa ja Unkarissa nykyinen järjestelmä on jo vakiintunut, ja sitä on äärimmäisen vaikea muuttaa.puuttumiskeinot ovat vähissä. Kaikissa tärkeissä asioissa, kuten unionin perusarvojen noudattamisen valvontaan liittyvän artikla 7:n soveltamisessa tai oikeusvaltiokehityksen sitomisessa budjettiraamiin, tarvitaan jäsenmaiden suurta yksimielisyyttä. Itä-Euroopan EU-maiden tiedetään estävän vaaditun konsensuksen syntymisen näissä kysymyksissä. Niinpä EU:n perusarvoja koettelevia valtioita ei voida pakottaa muuttamaan linjaansa.Suomi on ajanut korruptiosäädösten tiukentamista erityisesti EU-tukien väärinkäytön osalta. Tässä käytännön ongelmaksi muodostuu, että korruptiota tutkivalla Euroopan petostentorjuntavirastolla ei ole toimivaltaa yksittäisissä jäsenmaissa.EU:n vasta perustettu syyttäjänvirasto olisi hyvä ratkaisu, mutta kaikki itäiset jäsenmaat eivät halua olla mukana eikä ketään voida pakottaa liittymään. Tukirahojen seurannassa ainoa mahdollisuus olisi siirtää jakomekanismia pois jäsenmaiden ulottuvilta EU-komissiolle.paradoksi lisää Itä-Euroopan maiden itseluottamusta ja väheksyntää EU:n heikkoutta kohtaan. On myös syytä muistaa, että idän malli voi levitä länteen.Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Myös läntisen Euroopan maissa on pidettävä yllä keskustelua siitä, mitä oikeusvaltio tarkoittaa ja millaisten instituutioiden vahvistamista se vaatii.