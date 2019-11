Mielipide

Move-mittaus lannisti lapseni

Koululaisten

fyysisen toimintakyvyn Move-mittauksia on taas syksyllä tehty Suomen kouluissa. Tavoitteena on auttaa koululaista ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.Tavoite on hyvä, mutta muistetaanko mitatessa se, että osa lapsista on eri syistä muita motorisesti heikompia ja kömpelömpiä?Oma lapseni syntyi keskosena. Fysioterapeutin ohjausta motorisen kehitykseen lapseni sai jo vauvana. Myöhemmin taitojen kehittymistä tuettiin toimintaterapiassa. Suositusten mukaisesti lapsen kanssa käytiin vauvauinnissa. Myöhemmin on ulkoiltu paljon yhdessä niin, että hän on saanut harjoitella liikkumista monipuolisesti.Lapseni on pienestä asti myös harrastanut viikoittain liikuntaa ja koululaisena valmentajan johdolla pari kertaa viikossa. Vaikka kehon hallinta on edelleen ikään nähden heikkoa, liikuntaharrastus on ollut tärkeä ja rakas.Koululaisemme tuli murtuneena kotiin rytätty Move-mittauslomake kädessään. Lapsi tunsi olevansa ”totaalisen huono” liikunnassa. Ilta meni juteltaessa siitä, onko järkeä käydä treeneissäkään, kun kuitenkin on huono.Huonojen Move-mittaustulosten taustalla ei aina ole kyse lapsen liikkumisen vähyydestä tai siitä, etteivät vanhemmat ymmärtäisi liikkumisen tärkeyttä lapsen hyvinvoinnille. Toivon, etteivät Move-tulokset pitkään heikennä lapseni liikkumisen iloa.