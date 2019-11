Mielipide

Jalkapallon alemmissa sarjapeleissä tulee liikaa virhetuomioita

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

jalkapalloilijaa juoksee kentällä maalia kohti. Peli on viimeisillä minuuteilla. Molemmat pelaajat kaatuvat, ja pallo liukuu yli sivurajasta. Tuomari viheltää tilanteesta väärän tuomion saatuaan linjatuomareilta väärän tiedon. Jälkitilanteesta syntyy maali, joka ratkaisee pelin tuloksen.Koko tilanne johtui siitä, että kentän eri laidoilla olleet linjatuomarit eivät juosseet omaa puoltaan loppuun asti eivätkä siten nähneet tilannetta oikein. Ikävä kyllä vastaavia tilanteita sattuu pelikentillä jatkuvasti. Tuomari ei näissä tilanteissa tiedä, pitäisikö hänen viheltää vapaapotku vai sivurajaheitto, koska informaatio on epätarkkaa.Olen itsekin kokenut pelissä samankaltaisen tilanteen. Omalla kohdallani tilanne päättyi harvinaisen onnekkaasti. Hyvin epätavallisesti onnistuin torjumaan tilanteessa annetun rangaistuspotkun. Useimmiten vastaavat tilanteet päättyvät kuitenkin karvaasti.Ongelma on tiivistetysti se, että Jalkapalloliiton saati kansainvälisen Fifan säännöt eivät pakota linjatuomareita juoksemaan sivurajalla kentän kumpaankin päähän asti, vaan ne ikään kuin sallivat kentän jakamisen. Kentän toisella laidalla oleva linjatuomari juoksee kentän puolestavälistä toiseen päähän ja toisella puolella oleva linjatuomari toiseen päähän. Koska kenttä on leveä, virhetulkinnoille jää mahdollisuus.Sääntöä kannattavat vetoavat kameroihin ja siihen, että asiat voidaan aina tarkistaa videolta. Tämä on kuitenkin mahdollista vain ammattilaisten peleissä, joissa peliä kuvataan monesta eri kulmasta. Itse olen neljätoistavuotias lapsi, eikä meidän ikäistemme sarjapelejä videoida.Linjatuomareiden tarkka työ ja sivurajalla juokseminen kentän päästä päähän on ainoa keino taata reilu peli. Pelaamme peliä tunteella, ja epäreilut tuomiot syövät motivaatiota.Ratkaisuehdotukseni on se, että alempia sarjapelejä pelattaessa linjatuomareiden tulisi juosta sivurajaa päästä päähän kentän molemmin puolin. Tämä tarjoaisi pelaaville joukkueille reilut tuomiot. Linjatuomaritkin saisivat enemmän liikuntaa, joten kaikki voittaisivat.