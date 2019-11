Mielipide

Työtämme pilkataan!

työskentelevä ystäväni valitti, että työ vie uudella tavalla voimia.Kyse ei ollut vain töiden kasaantumisesta vaan siitä, miten julkisessa keskustelussa hänen työstään ”lobbarina” haettiin erilaisia epäpuhtaita perusteita ja moraalisia ongelmia.Ystäväni arveli, että samantyyppisiä ongelmia saattoi olla esimerkiksi poliitikoilla. Kuormittavaa työtä raskauttaa vielä se, että motiiveja ja tekemistä jatkuvasti haastetaan.nykyään mollataan julkisen sektorin työntekijöitä. Ympäristö haukkuu, että aina tehdään väärin, laiskasti ja kalliilla, ja työntekijöitä riipii, kun työtä on niin paljon, että täytyy tehdä kakkoslaatua.Moni on vielä päätynyt töihinsä jonkinmoisen tietoisen ja ehkä ”kalliin” valinnan seurauksena, osin kutsumuksesta. Moni painaa duunia parhaan kykynsä mukaan oman elämänsä marttihetemäkenä.Silloinkin sattuu, kun osaamista ja paneutumista ei arvosteta.Osin kyse on toki terveestä oman työn mielekkyyden pohdinnasta.Hutiin menevä pilkkakin sattuu, osuvasta nyt puhumattakaan.Vihamielisyys eri asioita tekeviä kohtaan tuntuu kasvaneen, olit sitten lihankasvattaja, kauramaitopartakonsultti, yrittäjä tai toisten verorahoilla eläjä.arvostuksen puute korostuu aikana, jolloin epävarmuus kasvaa.Moni asiantuntija kantaa näinä päivinä tuskaa siitä, että kokee olevansa osa uudistuksessa, jonka tietää haitalliseksi mutta jota tehdään kuin uhrilahjana uudelle johdolle tai ideologialle.Eräs ylennyksen saanut kaverini sanoi viime viikonloppuna ajattelevansa työtään ”korkeintaan vuoden päähän” -asenteella.Sen jälkeen kaikki voi muuttua.Tuo asenne on myös sellainen, jota nyt arvostetaan: kaiken ”mielettömästä” muutoksesta ja sen hyväksymisestä on tehty monessa yhtiössä jo uskonkappaleen kaltainen hyve.voi olla hyväkin, ja pakottaa pysymään liikkeessä.Pitää vain katsoa, että työn paineet eivät jää iholle, vaan pääsevät virtaamaan läpi.Tuolloin yksi asia, jos mikä, on hyvä muistaa. Työ on vain työtä.