Mielipide

Tarjouskilpailu panisi yritystuet kuriin

Työryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarjouskilpailun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähes

toisensa perään on miettinyt yritystukien karsimista, mutta hyvätkin ehdotukset ovat vesittyneet päättäjien pöydillä. Edes tuoretta päätöstä parafiinisen dieselin verotuen leikkaamisesta ei voida pitää läpimurtona, kun tavoitteena on ympäristölle haitallisten tukien vähentäminen.Yritystukien karsimisessa ongelmaksi nousee nopeasti se, että tukien saajat pitävät erityisesti oman toimialansa tukia poikkeuksellisen tarpeellisina eikä saavutetuista eduista haluta luopua. Ja juuri tukien saajia ja heidän edunvalvojiaan päättäjät usein kuuntelevat.Jonkin toimialan tukeminen ei ole useinkaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä toimivalta tutkimusjaostolta odotetaankin paljon, kun tukien karsiminen on seuraavan kerran hallituksen pöydällä.yritystukien karsiminen on poliittisesti niin vaikeaa, voitaisiinko niiden kohdentamisessa siirtyä hallinnollisista tuista tarjouskilpailuihin? Eduskunta hyväksyi syöttötariffijärjestelmän valuvioista oppineena uusiutuvan energian tarjouskilpailuun perustuvan tukimallin kesäkuussa 2018.Energiaviraston viime talvena järjestämä uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailu on rohkaiseva esimerkki uudesta mallista. Tarjouskilpailu onnistui, ja siitä koitui valtiolle ennakoitua vähemmän kustannuksia.Aiempi uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmä on taannut yrityksille takuuhinnan sähkön markkinahinnasta riippumatta: yrityksille on maksettu tukea, jonka suuruus määräytyy takuuhinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksen perusteella.Sähkön alhaisen hinnan vuoksi tukisummat ovat muodostuneet ennakoitua suuremmiksi. Tukien hallinnollisesti päätetty taso ei ole myöskään seurannut teknologista kehitystä ja oppimiskäyrää tai alentanut kustannuksia ja vähentänyt tuen tarvetta.Energiavirasto sai tarjouskilpailuun yhteensä 26 tarjousta. Tarjouksissa esitetty tuotanto ylitti kilpailtavan määrän kolminkertaisesti, ja tarjotut hinnat vaihtelivat paljon. Tämä kertoo yritysten tehneen tarjouksia juuri sellaisista tukitasoista, joilla ne saavat investoinnit kannattaviksi. Mitä pienempiä tarjous­hinnat ovat, sitä vähemmän valtiolle koituu kilpailusta kustannuksia.voittaneille hankkeille tukea maksetaan tarjouksissa esitetty summa, ja tuista aiheutuu valtiolle enintään 3,5 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Syöttötariffijärjestelmällä sama määrä sähköä maksaa 73 miljoonaa euroa vuodessa. Tuki-instrumentteja ja niiden kustannuksia ei voida kuitenkaan suoraan verrata keskenään, koska niillä edistetään eri kypsyysvaiheissa olevia teknologisia ratkaisuja.Lisäksi on havaittu, että kehittyvien teknologioiden kilpailuissa tarjousten hinnat laskevat, jos tarjouskierroksia järjestetään useita peräkkäin. Esimerkiksi Saksassa aurinkosähkön tarjouskilpailussa hinnat ovat puoliintuneet neljän viime vuoden aikana, kun kierroksia on järjestetty parin kuukauden välein.Suomessa hypoteesi laskevista hinnoista jäi uusiutuvan energian tukien tarjouskilpailussa testaamatta, koska eduskunta pienensi suunniteltua kilpailtavaa tuotantoa osana kivihiilen käyttökiellon kompensaatiopakettia. Tämän seurauksena oli käytännössä mahdollista järjestää vain yksi tarjouskierros.kaikkien suorien yritystukien kilpailuttaminen on mahdollista. Siirtymäajan hallinnollisista tuista kilpailuun pitää kuitenkin olla riittävän pitkä, ja myös toimialakohtaiset erityispiirteet on otettava huomioon. Kilpailun onnistuminen edellyttää, että tarjouksia saadaan suuremmasta määrästä tuotantoa tai palvelua kuin siitä, mikä on kilpailun kohteena. Kun tarjouskilpailu on luonteeltaan määräaikainen, siitä ei jää – toisin kuin hallinnollisessa tukijärjestelmässä – yrityksille pysyviä tukia.Tarjouskilpailu onnistuu, kun se suunnitellaan ja toteutetaan riittävän hyvin. Onnistunut tarjouskilpailu edistää tehokkaasti tuettavaa tuotantoa tai palvelua ja kerää samalla valtiolle yrityksiltä strategista tietoa, jonka avulla valtio osaa vastaisuudessa suunnitella tuet paremmin ja yritykset osaavat hinnoitella tarjouksensa tarkemmin. Tuki ohjautuu silloin aiempaa tehokkaammin sinne, minne sen tulisikin suuntautua.