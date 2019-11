Mielipide

Pakolaisvakoilu on syytä kriminalisoida myös Suomessa

Pakolaisvakoilulla

Pakolaisvakoilua

Suomessa

Hallitusohjelmassaan

tarkoitetaan ilmiötä, jossa vieras valtio kerää tietoa ulkomailla asuvista kansalaisistaan ja joissain tapauksissa myös heidän kanssaan yhteistyötä tekevistä henkilöistä tarkoituksenaan kontrolloida ja vaientaa heidät. Monesti henkilöiden ­kotimaassa asuvia sukulaisia saatetaan tässä yhteydessä myös painostaa ja uhkailla.harjoittavat lähinnä diktatuurit ja muut ­autoritaariset maat, ja se kohdistuu yleensä maiden opposi­tion jäseniin, toisinajattelijoihin sekä erilaisiin etnisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin. Vakoilua harjoittavat sekä varsinaiset tiedustelu-upseerit että heidän värväämät agentit.Suojelupoliisi on todennut, että pakolaisvakoilua on esiintynyt Suomessa jo pitkään ja että siitä on muodostunut pysyvä ilmiö. Maailmalla on paljastunut tapauksia, joissa muun ­muassa Venäjän, Kiinan, Iranin ja Turkin on todettu harjoittaneen pakolaisvakoilua. Julkisten tietojen pohjalta voidaan epäillä, että ainakin Venäjä, Kiina ja Iran ovat harjoittaneet pakolaisvakoilua myös Suomessa.pakolaisvakoilua itsessään ei ole kriminalisoitu, ja ongelmallista onkin toiminnan varhainen vaihe, jossa kohteesta kerätään tietoa eri tavoin, vaikkapa julkisella paikalla valokuvaamalla.Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa toiminta on kriminali­soitu, kun taas Tanskassa ja Saksassa pakolaisvakoilusta voidaan tuomita muiden lakien perusteella. Muun muassa Ruotsissa on myös tuomittu henkilöitä pakolaisvakoilusta, joten laki ei ole jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi.Pakolaisvakoilun kriminalisointi olisi tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin pakolais­vakoilu loukkaa kohteen turvallisuutta ja yksityisyyttä, ja sillä voi olla jopa kohtalokkaita seurauksia uhrille tai tämän läheisille. Toiseksi, toiminta loukkaa myös Suomen kansallisia etuja, sillä se on omiaan kaventamaan kansalaisten perusoikeuksia, kuten mielipiteenvapautta tai oikeutta poliittiseen toimintaan.Kylmän sodan jälkeisellä ajalla pakolaisvakoilua on yritetty kriminalisoida ainakin kaksi kertaa, mutta tuloksetta. Viimeksi Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallitus valmisteli asiaa, ja tuolloin oikeusministeriö pyysi asiasta lausuntoja eri viranomaisilta ja muilta yhteisöiltä.Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat toiminnan kriminalisointia, mutta asian valmistelu kuitenkin keskeytyi ­keväällä 2015, ilmeisesti ajan puutteen vuoksi.Antti Rinteen (sd) hallitus on asettanut tavoitteekseen demokra­tian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden edistämisen. Näissä puitteissa olisi hyvä myös kriminalisoida pakolaisvakoilu. Vanhan valmistelun pohjalta kriminalisointi voitaisiin ehkä valmistella nopeastikin, mikäli poliittista tahtoa on.