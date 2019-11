Mielipide

Miltä somesota ruokavaliosta näyttää sellaisen ihmisen silmin, joka on menettänyt työnsä?

aiheuttaa usein oudon olon. Kuin istuisi tennismatsin katsomossa, mutta olisi nähnyt saman ottelun jo monta kertaa.Pari esimerkkiä. Helsingin yliopiston Unicafe päätti luopua naudanlihasta. Jotkut keskustalaiset närkästyivät. Sitten vihreät kaupunkilaiset närkästyivät siitä, että keskustalaiset olivat närkästyneet.Triplan kauppakeskus avautui. Osa ihmisistä paheksui, että kaikki shoppaavat kertakäyttömuotia, vaikka ilmastonmuutos uhkaa. Joku muistutti, ettei kaikilla ole varaa ostaa laatua.Vihreä sisäministeri pyysi poliisilta selvitystä poliisin toimista mielenosoituksessa. Perussuomalainen kansanedustaja kysyi, eikö ministeri luota poliisiin.Ilmastoaktivisti Greta Thunberg kieltäytyi Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnosta. Keskustan kansanedustaja rökitti Thunbergia Twitterissä.tennispelissä syötöt ja vastaiskut osaa ulkoa. Kaikki tietävät, millainen palautus mistä kulmasta seuraavaksi tulee. Oma yleisö taputtaa. Kiusalliseksi seuraaminen muuttuu, kun alkaa miettiä, mitä tapahtuu kentän ulkopuolella.Yhdysvalloissa keskustelu ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja pyöri identiteettipolitiikan kysymyksissä. Mediassa julkaistiin kymmeniä juttuja trans­sukupuolisten oikeudesta käyttää koetun sukupuolensa mukaista vessaa.Transsukupuolisten oikeudet ovat tärkeitä ihmisoikeuksia. Kiihkeä väittely vessoista tuntui kuitenkin kummalliselta sen rinnalla, että valkoisten amerikkalaisten elinajanodote oli kääntynyt laskuun. Siitä kirjoitettiin vähän – kunnes Donald Trumpin valinta presidentiksi herätti kaikki keskiluokan kurjistumiseen.seuraan huolestuneena sitä, miten asunnot menettävät arvoaan Suomessa kasvukeskusten ulkopuolella. Kymmenissä kunnissa on tänä syksynä käyty tai on käynnissä yt-neuvottelut. Syntyvyys vähenee.Jokaisesta voi olla hauskaa käydä lyömässä pari palloa somematsissa. Mutta jos on itse vaarassa menettää työnsä ja koti on jo menettänyt arvonsa, kiihkeä väittely yliopiston lounasvaihtoehdoista voi tuntua piittaamattomalta. Kyse ei ole siitä, etteikö hiilijalanjälki olisi tärkeä asia, vaan siitä, keiden ongelmia pidetään tärkeimpinä.Siksi myös meidän toimittajien kannattaa miettiä joka päivä sitä, tiedämmekö todella, mitä Suomessa tapahtuu.