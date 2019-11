Mielipide

Epävakaa maailma kaahaa ylinopeudella

se on, eikä se ole rauhoit­tumaan päin.Valtioiden väliset kriisit kasautuvat kuin poliisiautot toimintafilmin ketjukolarikohtauksessa. Samalla lukuisissa maailman kaupungeissa kansa tulvii kaduille mielenosoituksissa, jotka muistuttavat toisiaan, vaikka tapahtuvat tuhansien kilometrien päässä toisistaan.Mistä tämä kaikki johtuu, ja ovatko tapahtumat kytköksissä toisiinsa? Maailmanselittäjille, kuten kolumnisteille, avautuu houkutus tarjota mieliselityksiään kaiken syyksi.On selvää, että maailmassa kamppaillaan vallasta. Sen lisäksi tarjotut selitykset jakautuvat karkeasti taloudellisiin, kuten epätasa-arvoon, ja kulttuurisiin, kuten siirtolaisuuteen. Mutta mikään ei selitä kaikkea, eikä kaikki liity kaikkeen, vaikka tapahtumilla on yhteisiä piirteitä.ja vakavinta on kasvanut epävakaus valtioiden välillä. Viime vuosina on jossiteltu paljon sillä, mitä tapahtuu, kun valta maailmassa hajoaa kaksinapaisten ja yksinapaisten vuosikymmenien jälkeen moneen kilpailevaan keskukseen. Jossittelua ei enää tarvita. Se on nyt tapahtunut, ja tällaista se on.Elämme moninapaisessa maailmassa, joka on erilainen kuin aiempien vuosisatojen vastaavat asetelmat. Kun epävakauteen yhdistää nykyisen teknologian ja tiedonsiirron nopeuden, tulos on jotakin aivan uutta.Jos historia toistuisi, nyt edettäisiin kohti suuria sotia samaan tapaan kuin Euroopassa pitkin 1800-lukua. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kynnys sotiin on noussut, vaikka sitä on turha mennä selittämään Itä-Ukrainaan, Syyriaan, Afganistaniin tai Jemeniin.Kaikki ei ole muuttunut huonoon suuntaan. Valtioiden kesken ei ole koskaan ollut niin paljon yhteyksiä kuin nyt. Köyhyysrajan yläpuolella elää suurempi osa maailman väestöstä kuin koskaan. Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys on ongelmistaan huolimatta olemassa.Ei kuitenkaan ole syytä huokaista helpotuksesta. Uusi järjestys ei ole lainkaan valmis, ja sitä rakennetaan huonosti. Äärimmäisen keskusjohtoinen Kiina on Xi Jinpingin alaisuudessa ajoittain pelottavan kömpelö. Yhdysvaltojen kansainvälisen aseman heikentäminen Donald Trumpin johdolla on niin erikoista, ettei esimerkkiä vastaavasta tule heti mieleen.Epävakauden taustalla näkyviä suuria kaaria ovat Yhdysvaltojen ja Kiinan valtakamppailu, joka on pääosin vielä edessä, sekä demokraattisten oikeusvaltioiden ja autoritaaristen järjestelmien välinen kilpailu, josta tulee pitkä.Kun sekaan otetaan vielä annos ilmastonmuutosahdistusta, on paljon pelkoa ja suuttumusta ajamaan kansaa kaduille eri puolilla maailmaa. Vaikutelma jotenkin yhtenäisestä protestiaallosta on kuitenkin harhaanjohtava.Kiinan erikoishallintoalueella Hongkongissa ja Chilen pääkaupungissa Santiagossa muistuttavat toisiaan mutta kumpuavat hyvin erilaisista tilanteista.Hongkongin tilanteessa on selvästi kyse ennen kaikkea epäluottamuksesta Kiinan kommunistijohtoa kohtaan. Kaupungin nuoret asukkaat tuntevat itsensä nimenomaan hongkongilaisiksi. Heillä ei ole tulevaisuudennäkymiä Kiinan kiristäessä otettaan erityisalueesta jo kauan ennen sen aseman turvaavan sopimuksen umpeutumista vuonna 2047.Chile taas on monella kehityksen mittarilla johtava maa Latinalaisessa Amerikassa. Sotilasdiktatuurin jälkeiset 30 vuotta demokratiaa eivät kuitenkaan ole riittäneet epätasa-arvon korjaamiseen tulonjaossa ja koulutuksessa. Lukutaitoprosentti Chilessä on pyöreät sata, mutta varsinkin korkeammassa koulutuksessa ratkaisee raha ja myös etninen tausta. Alkuperäiskansat ovat Chilessäkin muuta väestöä huonommassa asemassa.tärkeää yhteistä piirrettä Santiagossa ja Hongkongissa kuitenkin on. Harvardin yliopiston julkaisemassa tuoreessa selvityksessä tutkijat Eric Protzer ja Paul Summerville päättelevät, etteivät protesteja lietso niinkään tuloerot tai kulttuuriset seikat kuin sosiaalinen liikkumattomuus. Ihmisillä ei ole näköpiirissä keinoja parantaa asemaansa.Toinen yhteinen piirre, jota tutkijat eivät mainitse, on älypuhelin. Ihmisten ennennäkemätön mahdollisuus verkottua keskenään riittää jo yksin varmistamaan, että levottomat ajat jatkuvat sekä kaduilla että valtioiden välillä.