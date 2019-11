Mielipide

Kahdeksasluokkalaisille taidevierailuja tarjoavan Taidetestaajat-hankkeen jatko on nyt eduskunnan käsissä

kaikkien aikojen suurin nuorten kulttuurihanke, Taidetestaajat, on käynnistänyt kolmannen lukuvuotensa tänä syksynä. Hanke tarjoaa vuosina 2017–2020 kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille kaksi taidevierailua ­ot­taen tasa-arvoisesti huomioon syrjäisimmätkin kunnat ja erityisryhmät.pääsevät kertomaan mielipiteensä taiteesta sovelluksen avulla, ja heidän arvionsa ovat kaikkien luettavissa Taidetestaajien sivustolla. Niistä ­näkyy, että vierailut tarjoavat ­monille ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea taidetta, johon he eivät ikinä muuten törmäisi.Erilaisten ja eri puolilta Suomea tulevien nuorten antama kritiikki muistuttaa myös taideorganisaatioita nuorten moninaisuudesta ja auttaa näkemään heidät tulevaisuuden mutta vieläkin tärkeämmin ­nykypäivän yleisöinä. Ainakin kolmannes nuorista ilmoittaa olevansa halukkaita uusimaan kohtaamisensa taiteen kanssa, mikä tarkoittaa yli 20 000 nuorta jokaisessa ikäluokassa.ovat käynnistäneet ja rahoittaneet määräajan Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden, ja hanketta on koordinoinut Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Nyt kun toiminnan tarpeellisuus ja menestys on osoitettu, se tulisi vakinaistaa ja siirtää asteittain valtion rahoituksen piiriin.Säätiöt ovat tarjonneet val­tiolle osarahoitusta hankkeen jatkamiseksi vuodesta 2020 lähtien. Tämä osoittaa rahoittajilta sitoutumista ja uskoa hankkeen merkittävyyteen: 20 miljoonaa euroa sijoitettuaan ne ovat ­valmiit investoimaan vielä lisää!Taidevierailut ovat laajasti ­integroitavissa koulujen arkeen ja useisiin oppiaineisiin. Ne sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä ja muodostavat lisäresurssin koulujen taide- ja kulttuurikasvatukseen. Olisi valitettava menetys, jos tämä koulujen ja taideorganisaatioiden välille rakennettu yhteistyö jouduttaisiin ajamaan alas.Hanke on saanut hyvän vastaanoton sekä koulujen että taidetoimijoiden keskuudessa. Peräti 94 prosenttia koulujen edustajista ja täydet sata prosenttia taideorganisaatioiden edustajista pitää hanketta tärkeänä. Ainoastaan viisi prosenttia vastanneista kouluista olisi varmasti tehnyt taidevierailuja ilman Taidetestaajia.asemassa on nyt eduskunnan budjettikäsittely. Suomi tarvitsee luovia osaajia ja taideyleisöä jatkossakin. Taidetestaajat on tärkeä panostus nuoriin ja investointi tulevaisuuteen. Onko meillä varaa jättää tämä tilaisuus käyttämättä?