Hallituksen on jo aika tehdä päätöksiä keinoista, joilla liikenteen päästöjä vähennetään

päästöt pitää puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta keinot näyttävät olevan hukassa. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdotti vajaa vuosi sitten 28 toimenpidettä, joista etualalle nousi fossiilisten polttoaineiden veron korottaminen.Polttoaineverojen korottamisella on kuitenkin omat rajansa, jotka tulivat vastaan muun ­muassa Ranskan keltaliivien mellakoissa. Bensiinin hinnan voimakas korottaminen kohdentuisi paljon ajaviin ja syrjäseuduille. Dieselin roima hinnannousu nostaisi joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen kustannuksia. Ei vaikuta hyvältä.Ruotsissa on lähdetty selvittämään liikenteen yhteiskuntataloudellisia kustannuksia paremmin vastaavaa aikaan, paikkaan ja päästöihin perustuvaa kilometriverotusta. Tällöin kaupunkien ruuhkaliikenteessä ajaminen olisi paljon kalliimpaa kuin syrjäseuduilla ajaminen. Samaa ehdotti Jorma Ollila vuonna 2013, mutta hanke ei edennyt.Uutena mahdollisuutena on tullut esille EU:n vuodesta 2005 harjoittaman päästökaupan ulottaminen liikenteeseen. Saksassa on tehty tätä tarkoittava ehdotus. Kaliforniassa on toimiva järjestelmä. Sama tarkoitus on Aalto-yliopiston tutkijoiden esittämällä fossiilisten poltto­aineiden myyntilupajärjestelmällä. Päästökauppajärjestelmä hyödyntää markkinamekanismia ja tarjoaa veronkorotuksia paremmin toimivan ohjausvälineen päästöjen vähentämiseen.Nyt liikenneministeriö on asettanut jälleen työryhmän selvittämään päästöjen puolittamista. Työryhmän toimeksianto on yhtä yleinen kuin edellisen työryhmän toimeksianto. On odotettavissa, että jälleen saadaan suuri joukko hyvää tarkoittavia ehdotuksia ilman, että kokonaisuus olisi uskottava tai löytyisi jotain todella vaikuttavaa nopeasti toimeenpantavaksi.Kun ilmaston lämpeneminen ei siedä viivytystä ja Suomi haluaa olla mallimaa, työryhmän työtä voisi edistää, jos hallitus päättäisi miltä pohjalta edetään. Korotetaanko jatkossa roimasti polttoaineveroja? Onko kilometrivero parempi vai lähdetäänkö valmistelemaan päästökaupan ulottamista liikenteeseen?Jos päädytään viimeksi mainittuun, Aalto-yliopistolle voitaisiin antaa tehtäväksi laatia lainsäädäntöehdotus liikenteen päästökaupasta vaikutusarvioineen.