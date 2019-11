Mielipide

Työelämä tarvitsee kansainväliset pelisäännöt

Meneillään

Näitä

Työ

Globaaleista

oleva Suomen EU-puheenjohtajakausi osui kiinnostavaan taitekohtaan. Uusi komissio on aloittamassa työtänsä ja valmistelemassa toimintaohjelmaansa.Komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut tehdä lukuisia työelämän parantamiseen tähtääviä aloitteita. Esimerkiksi alustatyöntekijöiden asemaa on tarkoitus kohentaa ja eurooppalaista vähimmäispalkkaa suunnitella. Tulevan komission kaavailuissa korostuu myös työmarkkinaosapuolten rooli ja työehtosopimusten vahvistaminen pohjoismaisen mallin mukaisesti.kaavailuja pienemmälle huomiolle Suomessa ovat jääneet globaalit työelämän kysymykset. Kun työ ja tekijät ylittävät maiden rajoja, tarvitaan kansainväliset pelisäännöt. Avainasemassa tässä on YK:n vanhin järjestö ILO, Kansainvälinen työjärjestö, joka juhlii tänä vuonna satavuotista taivaltaan.Työnantajien, työntekijöiden ja valtion kolmikannan tiivistä yhteistyötä pidetään usein erityisesti suomalaisena erikoisuutena. Tosiasiassa kolmikanta tuotiin vuosikymmeniä sitten Suomeen ja moniin muihin maihin juuri ILO:sta. Nykyisinkin ILO:n 187 jäsenmaan työnantajien, työntekijöiden ja hallitusten yhteinen päätöksenteko varmistaa, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin sopimuksiin.Euroopan unionin työllisyysasioiden ministerineuvosto hyväksyi päätelmät ILO:n satavuotisjulistuksesta 24. lokakuuta – sopivasti YK:n päivänä. Päätelmissä todetaan, että EU jakaa ILO:n arvot, periaatteet ja tavoitteet. Ministerineuvosto totesi painokkaasti, että EU edistää kansainvälisiä työnormeja globaalisti, esimerkiksi kauppapoliittisissa sopimuksissa., työn teettämisen tavat ja työelämä ovat murroksessa. Paitsi ilmastonmuutos myös alati laajeneva kansainvälinen kilpailu, digitalisaatio ja ikääntyminen muuttavat työn kuvaa. Myös työntekijät liikkuvat yhä ahkerammin rajojen yli.Suuret muutokset eivät koske vain Suomea tai rajaudu vain Eurooppaan. Muutokset edellyttävät yhteistä näkemystä ja selviä pelisääntöjä kaikkialla maailmassa. Kansainvälistä työjärjestöä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. ILO:n peruskirjan tavoitteet ovat juhlallisia, mutta ajassamme jälleen puhuttelevia: tehtävämme on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja sen avulla maailmanrauhaa.ILO kiinnitti jo vuosituhannen alussa vakavaa huomiota globalisaation ristiriitaisiin vaikutuksiin. Jos hyödyt kasautuvat yksille ja haitat toisille, kansainvälinen kauppa ja lopulta monenkeskinen järjestelmäkin törmää vastustukseen. Nyt Kansainvälisen työjärjestön pitkään ajama säällinen työ (decent work) on osa maailmanlaajuisen kestävän kehityksen tavoitteita.Ilmastonmuutoksen haasteeseen on vastattava tavalla, jota kansalaiset voivat pitää oikeudenmukaisena. Kun yhteiskunnat siirtyvät hiilineutraaliin talouteen, moni joutuu vaihtamaan työpaikkaa tai jopa alaa. Jokaisella on oikeus osaamisensa kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.Maailman tai edes maan rauha voi toteutua vain olosuhteissa, joissa kansalaiset saavat äänensä kuuluviin ja osallistuvat yhteiskunnan kehittämiseen. Luotettavat työmarkkinainstituutiot vahvistavat vuoropuhelua, joka tukee demokratiaa. Heikot instituutiot ja kokemus osattomuudesta synnyttävät helposti pahan kierteen. Monissa maissa yhteiskunnallinen tyytymättömyys ruokkii autoritaarisia johtajia ja vähemmistöjen sortoa.haasteista parhaiten selviävät maat, joissa kyetään sujuvaan ja ennakoivaan yhteistyöhön hallitusten, yritysten ja työntekijöiden kesken. Ilmastohaasteeseen on vastattava yhdessä, osaamispula ratkaistaan tuomalla työnantajat ja tekijät yhteen, ja uutta teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaimmin, kun suunnasta on yhteinen näkemys.Suomi hyötyy korkeasta järjestäytymisasteesta niin työnantajien kuin työntekijöidenkin osalta. Monissa heikomman työmarkkinaperinteen maissa tavoitellaan Pohjoismaiden neuvottelujen ja yhteistyön mallia. Vaikka vakiintuneita käytäntöjä pitää aina haastaa ja uudistaa, vahva sosiaalinen vuoropuhelu ja luottamustalous ovat Suomen antia maailmalle EU-puheenjohtajuuden jälkeenkin.