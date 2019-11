Mielipide

Työaikaa kuluu ihan liikaa it-tuen puhelinlinjalla roikkuen ja purkkapalloja puhallellen

Kuulos­taako

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En

tutulta? Työpaikalla on päätetty päivittää tietojärjes­telmää moder­nimpaan, vaihtaa palvelinta tai ottaa käyttöön jälleen uusi pikaviestintäpalvelu.On suunnitelmissa oleva tietotekninen uudistus mikä tahansa, johdossa on joka tapauksessa vakaa usko, että uudistus tehostaa toimintaa, parantaa käytettävyyttä ja saa aikaan säästöjä.Jos tekninen kehitysloikka ei viivästy, ongelmat alkavat viimeistään käyttöönottovaiheessa. Oppikirjan – tai ohjesähköpostin – mukaan päivittäminen, liittyminen tai muu käyttöönottotoimenpide on helppo ja näppärä suorittaa. Uusi sujuvampi arki on vain muutaman klikkauksen päässä. Paitsi ettei yleensä ole.Tankkaat ohjeita uudelleen ja uudelleen, naputtelet vimmatusti, mutta mitään ei tapahdu – tai ainakaan ei tapahdu sitä mitä pitäisi. Joku onnekas kollega saa homman toimimaan, mutta sinä et, vaikka teet kaikki samat temput.kyse on isommasta järjestelmäuudistuksesta, uusi ohjelmisto on todennäköisesti alhaalla puolet käyttöönottopäivästä. Päivän työt hoidetaan mitä mielikuvituksellisemmilla poikkeusjärjestelyillä. Jos niistä ylipäätään selvitään.Pikkuhiljaa alkaa uusi arki, mikä saattaa kuukausitolkulla tarkoittaa sitä, että järjestelmä kaatuu ja tilttailee vähän väliä. It-väki painaa pitkää päivää paikantaakseen ongelman, muut saadakseen työnsä jotenkin tehtyä.Silloinkin kun ei ole laajempia ongelmia, monella kuluu ajoittain työaikaa it-tuen puhelinlinjalla roikkuen ja purkkapalloja puhallellen. Joskus olen miettinyt, kuinka paljon.Takavuosina aihetta on tutkittukin. Aalto-yliopiston ja Työterveyslaitoksen toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella yhteensä jopa kymmenesosa suomalaisten työajasta valuu hukkaan erilaisten tietoteknisten ongelmien vuoksi.Enemmistö kyselyyn vastanneista työskentelee valtiolla, mutta tuskin yksityisellä puolella pyyhkii tässä asiassa merkittävästi paremmin.kiellä sitä, etteivätkö nykypäivän laitteet ja ohjelmistot helpota ja nopeuta järjettömän paljon työtä ja myös muuta elämää. Niin moni kuitenkin potee it-tuskaa, että ehkä tietoteknisten kehitysprojektien markkinointia sietäisi hieman uudistaa.Voisi myöntää, että metsään saattaa mennä tämäkin, ainakin aluksi, eikä niistä säästöistäkään tiedä, mutta yritetään nyt kuitenkin. Silloin olisi mahdollisuus yllättyä positiivisesti.