Taloutta pitää kehittää demokraattisemmaksi

päätyttyä moni katsoi, että kapitalismi oli osoittautunut ainoaksi toimivaksi talousjärjestelmäksi. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kritiikki kapitalismia kohtaan on kuitenkin vähitellen yltynyt. Kapitalismia syytetään kriisiherkkyydestä, kyvyttömyydestä hillitä ilmastonmuutosta sekä tai­pumuksesta kasata vaurautta jo valmiiksi varakkaimmille.Viime aikoina myös liike-elämä on yhtynyt vahvemmin näkemykseen, jonka mukaan kapitalismia on uudistettava huomioimaan paremmin muitakin tavoitteita kuin voittojen ja osakearvojen kasvattamista.keskustelulle on monia historiallisia vertailukohtia. Huoli vaurauden ja taloudellisen vallan kasautumisesta harvoille on useaan otteeseen innoittanut vaatimuksia taloudellisesta demokratiasta.Taloudellinen demokratia oli 1900-luvulla avainkäsite monille poliittisille ryhmille länsimaissa. Yleisesti jaettu perustavoite oli kansalaisten vahvempi osallistuminen resurssien hyödyntämistä ja jakamista koskevaan päätöksentekoon.Käytännön toteutuksesta kuitenkin kiisteltiin. Vasemmistolle ja sosiaaliliberaaleille taloudellinen demokratia merkitsi kansantalouden julkista suunnittelua ja ohjailua, työntekijöiden valtaa työpaikoilla sekä kollektiivisia omistusmuotoja, kuten rahastoja ja osuuskuntia.Oikeisto ja liike-elämä tarkoittivat taloudellisella demokratialla yksityisomistuksen – etenkin osakesäästämisen – laajentamista kansalaisten keskuudessa ja yhteistoimintaa työpaikoilla työnantajan päätösvalta säilyttäen. Taloudellisen demokratian nimissä 1970- ja 1980-luvuilla toteutetut uudistukset olivat lopulta lähempänä oikeiston ajatuksia, eikä käsite sittemmin ole ollut järin yleinen poliittisessa keskustelussa.demokratiaan liittyvien vaatimusten hiipumista selittävät talousjärjestelmän muutos sekä poliittiset päätökset ja tilannekuvat muutoksen osana. Kapitalismi, jota nyt kritisoidaan, ei ole sama kuin 1970-luvulla. Tuolloin länsimaissa alettiin siirtyä säännellyistä kansantalouksista rajattomampaan maailmaan, jossa erityisesti pääoma on voinut liikkua vapaasti. Demokraattinen päätöksenteko on kuitenkin rajoittunut lähinnä kansallisvaltioiden sisälle.Sosiaalidemokraattien ja muun vasemmiston on ollut vaikea sovittaa taloudellisen demokratian ajatuksiaan vapaiden pääomaliikkeiden maailmaan. Uudet talouspolitiikan rajoitukset – kuten muuttuvat valuuttakurssit, pääomapaon uhka ja kasvava julkinen velka – loivat dilemman, jossa talouden poliittinen ja demokraattinen hallinta ei enää näyttänyt mahdolliselta. Sen sijaan taloutta tuli liberalisoida ja markkinaehtoistaa globaalissa kilpailussa selviämiseksi ja hyvinvointivaltioiden säilyttämiseksi.Oikeiston ja liike-elämän suhtautuminen taloudelliseen demokratiaan taas on ollut ristiriitaista kansanvallan ja kapitalismin välisen jännitteen vuoksi. Oikeisto on nähnyt markkinat yksilönvapauksien tärkeimpänä areenana, jota demokraattinen päätöksenteko saattaa rajoittaa. Toisaalta talous on esitetty objektiiviseen tietoon perustuvana alueena, jota tulee hallita asiantuntijuudella demokratian sijaan.40 vuotta kestänyt liberaalin talouden kausi on jakanut vaurautta ja taloudellista valtaa epätasaisesti. Täystyöllisyyden saavuttamisesta on tullut vaikeaa, ja talouskriisit ovat osuneet kipeästi moniin yksilöihin ja kokonaisiin ikäluokkiin.Viime vuosien keskustelu ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuudesta ei ole toistaiseksi johtanut merkittäviin talouden uudistuksiin. Niiden laatimiseksi olisi lisättävä keskustelua siitä, millainen talousjärjestelmä on demokraattinen, oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä.Taloudellisen demokratian mallien ongelmia ovat olleet liukuminen keskitettyyn byrokratiaan tai pelkkään ruohonjuuritason osallistumiseen, joka ei tuota merkittävää muutosta. Näiden välttämiseksi useita toiminnan tasoja olisi demokratisoitava yhtäaikaisesti.Tämä vaatii myös globaalin tason huomioimista, mikä vaikeuttaa tehtävää. Globaali demokratia saattaa olla utopia, mutta ylikansallista sopimista resurssien suuntaamisesta sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviin kohteisiin on pystyttävä lisäämään. Samalla tulee tukea ruohonjuuritason demokraattisia innovaatioita, kuten osallistuvaa budjetointia ja osuuskuntamuotoisia yrityksiä.