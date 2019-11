Mielipide

Espoon kulttuurikeskusta Tapiolassa ei saa tärvellä

johto on päättänyt, että Espoon kaupunginteatterille rakennetaan tilat Tapiolassa sijaitsevan Kulttuurikeskuksen yhteyteen sen laajennuksen ja ­peruskorjauksen yhteydessä. Aiempi päätös teatteritalon rakentamisesta sille kaavoitetulle tontille Tapiolassa niin sanotun Vesiputoustalon edustalle on peruttu, ja Espoolle tehdään teatteritalon sijasta kellariteatteri.Teatterille varattu tontti lienee ollut kaupungin johdon mielestä liian arvokas teatteritalolle. Jos päätetystä paikasta olisi pidetty kiinni ja ryhdytty heti toimeen, Espoolla olisi pystyssä arvonsa mukainen teatteritalo edustavalla paikalla.Kulttuurikeskuksen peruskorjaus- ja laajennustarvetta on esitelty syynä uuden teatteritilan liittämiseksi Kulttuurikeskuksen yhteyteen. Nämä toimenpiteet eivät ole vielä ajankohtaisia. 30-vuotias Kulttuurikeskus ei ole vielä suuren peruskorjauksen tarpeessa. Talon mahdolliset laajennustarpeet (kirjasto, musiikkiopisto) voidaan hyvin ratkaista muilla tavoilla.Uutta teatteritilaa koskeneen arkkitehtuurikilpailun voittaneen Uusikuu-ehdotuksen piirustukset, joiden mukaan teatteritila sijoitetaan maan alle kulttuuriaukion pohjoislaidalle, ovat olleet nähtävinä. Ehdotus on saanut paljon kritiikkiä. Kritiikki on voimakkaimmin kohdistunut teatterin sisäänkäynnin yhdistämiseen Kulttuurikeskuksen pääsisäänkäyntiin.Teatteri tarvitsee välttämättä oman sisäänkäynnin kaikkine tarvittavine aputiloineen. Kulttuurikeskuksen vakiintunutta toimintaa ei saa tehdä mahdottomaksi Kaupunginteatterin sisäänkäynnillä ja aulapalveluilla. Perusteltu kritiikin kohde on myös puuttuminen Kulttuurikeskuksen ulko- ja sisärakenteisiin sekä Kulttuuriaukion että varsinkin keskusaltaan puolella. Sinne aiotaan tehdä kirjastolle uusi sisäänkäynti ja ulko­terassi. Jo talon arkkitehdin, ­Arto Sipisen tekijänoikeudet luomukseensa sekä talon tuleva suojelupäätös tekevät nämä muutokset mahdottomiksi.Teatteritilan jatkosuunnittelun edistymisestä ei ole kaupungin taholta kuulunut mitään. Suunnitelman mukaan uusi teatteritila olisi käytössä vuonna 2025. Edessä on kuitenkin vielä monta kaava- ja luottamusmieskäsittelyä valituksineen ennen kaupunginvaltuuston lopullista rakentamis­päätöstä. Yhdet kuntavaalitkin ehditään käydä sitä ennen.