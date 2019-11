Mielipide

Kumpi on tärkeämpää: isän aika vai äidin aika?

Huomenna

Mutta mikä

Käytännössä

kellot siirretään jälleen isäaikaan. Lähivuosina tilanne saattaa kuitenkin muuttua, sillä isäaikadirektiivin kuoppaamiseen tähtäävä aloite on saanut laajaa kannatusta. Lisäksi EU-tasolla on tehty päätös, että siirtelystä tulisi luopua.Maanantaina palataan takaisin viralliseen normaaliaikaan eli niin sanottuun äitiaikaan.Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (PTHL) tuoreen raportin mukaan suurin osa suomalaisista kannattaa siirtelystä luopumista. Se koetaan turhaksi ja jopa haitalliseksi hyvinvoinnille.olisi paras aikavyöhykevaihtoehto? PTHL:n selvityksen mukaan kansalaisten mielipiteet jakaantuvat asiassa: noin kolmasosa kannattaa isäaikaa ja kolmasosa äitiaikaa. Muista vaihtoehdoista eniten ääniä saa teiniaika eli ”ihan sama”.Vaikka teiniajan kannattajia on melko paljon, se ei ole realistinen vaihtoehto, sillä sekä isä- että äitiaikaa ajavat vastustavat sitä yksimielisesti. Heille mikä tahansa muu vaihtoehto on parempi. Teiniaikaa pidetään hankalana erityisesti hämäryyden lisääntymisen ja unirytmin häiriintymisen takia.Kaikki eivät lämpene esitetyille vaihtoehdoille, vaan heidän mielestään koko järjestelmä pitäisi suunnitella uusiksi vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia. Tämän ryhmittymän mukaan kannattaisi siirtyä kokonaistyöaikaan, kun työt muutenkin jo valuvat kotiin.Suomen hallitus onpitänyt parhaimpana vaihtoehtona pysyvään äitiaikaan siirtymistä. Asian valmistelussa on kuultu kansalaisia, useita sidosryhmiä ja elinkeinoelämää. Selvityksessä alakynteen jääneen isäajan puolesta puhuvat isien lisäksi vain kirjakaupat sekä Kalsari- ja sukkakauppiaiden unioni.valinnassa on kysymys siitä, halutaanko valoisammat isät vai äidit.Aikavyöhykepäätöksellä on myös kansanterveydellistä merkitystä, sillä tutkimusten mukaan valoisilla äideillä on enemmän terveysvaikutuksia kuin valoisilla isillä. Lisäksi tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että pysyvään isäaikaan siirtyminen rasittaisi sydäntä ja verisuonia, heikentäisi sokerinsietoa sekä altistaisi lihomiselle.Jos olet huolissasi huomisesta isäaikaan vaihtamisesta, kannattaa mennä tuntia aiemmin nukkumaan. Se minimoi siirtymän vaikutuksen elimistöön.