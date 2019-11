Mielipide

Toisen vanhemman poissaolo voi tehdä kipeää, mutta elämä voi silti olla hyvää

Halaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

lastani päiväkodin eteisessä ja sanon, että nähdään iltapäivällä. Päiväkodissa juhlitaan isänpäivää, ja lapsi on askarrellut minulle pahvisen poliisi­aseman. Se on yllätys, vaikka salaisuuden säilyttäminen ei onnistunutkaan. Samassa lapsen päiväkotikaveri tivaa, miksi lapseni isä ei tule juhlaan. Hänen mielestään äidit eivät ole sinne tervetulleita, onhan kyseessä isänpäivä. Aiheesta on keskusteltu eteisessä ­useaan otteeseen menneinä kuukausina.Yritän olla lempeän jämäkkä ja sanoa, että meidän perhe on tällainen eikä lapsen isä elä kanssamme. Mikään perusteluni ei vakuuta lasta. Päiväkodin henkilökunta ei reagoi asiaan lainkaan. Lopulta oma lapseni polkaisee jalkaa ja ilmoittaa, että isä ei tule juhlaan, mutta äiti tulee ja sillä selvä. Lähden töihin, ja arki jatkuu.En voi olla pohtimatta, miten perheiden moninaisuus herättää erikoisia kysymyksiä ja tilanteita, joihin ei luulisi enää tässä ajassa joutuvansa. Puolitutut ovat kiinnostuneita tietämään, hankinko lapseni itsellisesti vai onko hänellä isä jossain, ja huolehtivat siitä, mistä lapseni saa ”miehen mallin”. Spekulointi tuntuu joskus olevan tärkeämpää kuin se, että lapseni saa kasvaa rakastavassa kodissa turvallisen verkoston ympäröimänä.Tässä ajassa kaivataan kipeästi myötätuntoa ja syvää ymmärrystä ihmisyydestä. Tämä aika kysyy meiltä sitä, että lapsemme saavat kasvaa ilmapiirissä, jossa elämän sisältö on tärkeämpää kuin se, millaisessa paketissa se saapuu. Ilmapiirissä, jossa perhemuotojen arvottaminen ei ole relevanttia tai kiinnostavaa, mutta rakkaus, empatia sekä henkinen ja fyysinen turva ovat.Toisen vanhemman poissaolo voi tehdä kipeää, mutta elämä voi silti olla hyvää. Kipu saa olla olemassa, ja vanhemman poissaoloa saa surra, mutta puolustelemaan tai selittelemään sitä ei pitäisi joutua. Ei varsinkaan niin pienenä, kun asiaa ei vielä itsekään oikein käsitä.