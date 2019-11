Mielipide

vaaleissa 12. joulukuuta Jeremy Corbyn ei pääse pää­ministeriksi, mikäli ulkonäkö ratkaisee.Corbynilla on parta, ja se on todella huono enne.Britannian edellinen parrakas pääministeri oli lordi Robert Salisbury, jonka valtakausi päättyi vuonna 1902. Hän oli kuningatar Viktorian aikalainen, ja viktoriaaninen oli myös hänen muhkea partansa.1900-luvun alkupuolella parran merkitys politiikassa muuttui.Muutosta johti Yhdysvallat, jolla ei enää 1900-luvulla ollut yhtään parrakasta presidenttiä. Ensimmäiseen maailmansotaan lähteneet amerikkalaissotilaatkin saivat mukaansa Eurooppaan vasta keksityn, kätevän Gilletten partahöylän.Parta sai äärivasemmistolaisen sivumerkityksen. Karl Marxilla ja Friedrich Engelsillä oli suuret parrat, Vladimir Leninillä oli parta. Fidel Castro säilytti Kuuban johtajanakin sissipäällikön partansa, vaikka kielsi sellaisen kuubalaisilta korkeakouluopiskelijoilta.nuoriso innostui 1960-luvun lopulla paitsi vasemmistolaisista ajatuksista myös pitkistä hiuksista ja parroista.Britannian politiikassa tälle tuli kuitenkin tyly loppu vuonna 1979. Margaret Thatcher voitti vaalit. Hänen sanotaan linjanneen, ettei hänen hallitukseensa tule yhtään karvanaamaista miestä.Ennen vuoden 1997 vaaleja 18 vuotta oppositiossa istuneessa Labourissa luettiin markkinatutkimuksia. Niiden mukaan äänestäjät eivät pitäneet karvanaamaisista ehdokkaista. Puheenjohtaja Tony Blair oli jo valmiiksi kasvoiltaan sileä kuin nukke, mutta nyt monet ehdokkaat seurasivat esimerkkiä. Siistiytynyt työväenpuolue voitti vaalit, ja ministeriksikin nousi kolme entistä viiksimiestä.1949 syntynyt Jeremy Corbyn on samaa ikäluokkaa kuin vuonna 1946 syntynyt Erkki Tuomioja, ja heillä on identtiset parrat. He ovat 1960–1970-lukujen vasemmistoaallon kasvatteja, ja parta on sitä perua.Parta on taas 2000-luvulla ollut muotia, mutta se ei auta Corbynia.Hänen partansa on liian siisti. Muodikkaalla nykymiehellä pitäisi olla sellainen suurparta kuin viktoriaani Karl Marxilla.