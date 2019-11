Mielipide

Ei ole

kävin ensimmäistä kertaa puolisoni isän haudalla. En ehtinyt koskaan tavata tätä appiukkoani.Kalmisto on keskellä vienankarjalaista metsää, kangasmaastoisen harjun helmassa. Hautamuistomerkit polveilevat sekavana rivistönä, siten miten lapio on kulloinkin katsonut parhaaksi osua.mies hän on ollut eläessään. Hautapaasiin ikuistetusta kuvasta katsoo ukrainalaissyntyinen partasuu, vielä elämänsä voimissa. Sydänkohtaus vei pidetyn herrasmiehen aivan liian varhain.Lapsenlapsi, neljän vanha kuopuksemme, jää käynnistä hämilleen. Elämän ja kuoleman rajaa on tuossa iässä vielä vaikea hahmottaa.Kuva tuntuu elävältä.. Sitähän me isät tahdomme lapsillemme olla – kukin omalla tavallamme ja omien taitojemme varassa.Jokainen meistä piirtää jälkeensä kuvan, joka säilyy läpi seuraavankin elämän. Samalla toteutamme käyttäytymismalleja, tapoja ja tottumuksia, jotka helposti välittyvät yli sukupolven. Joskus tiedostaen, mutta usein tiedostamatta.Toistamme samoja virheitä kuin vanhempamme tekivät, tai koetamme epätoivon vimmalla välttää niiden tekemistä.vietämme isänpäivää. Tänä vuonna isänpäivä on ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä. Asetusmuutoksen alkuvuonna läpi vienyt silloinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok) perusteli uudistusta tasa-arvosyillä. Äidit ja isät haluttiin saattaa samalle viivalle myös liputuspäivän aseman osalta.Peruspalveluministerinä samaan aikaan toiminut Annika Saarikko (kesk) totesi, että tarkoituksena on nostaa suomalaisten isien tekemä kasvatustyö yhtä näkyväksi kuin äitien ja isoäitienkin.Muuttuvaa käsitystä isyydestä on perusteltua liputtaa laajemminkin. Kuva tämän päivän isästä on moninaisempi kuin päiväkodin isänpäiväkahveilla voisi päätellä. Yhteiskunnan ja elämäntapojen eriytyminen tuottaa rooleja, joita on yhä vaikeampaa niputtaa yhdeksi suomalaisen isän malliksi.pojaltani isänpäivälahjaksi hänen pahvista askartelemansa autorunkoisen pysäköintikiekon. Kerrassaan kiva ja hyödyllinen lahja, juuri sopiva tällaiselle tuoreelle kehyskuntaisälle.En malta olla ajattelematta, että helsinkiläisisänä tuskin olisin parkkikiekkoa lahjaksi saanut. Suhde autoiluun – tai vaikkapa lihansyöntiin – on niitä elämäntavan attribuutteja, jotka määrittyvät uudelleen jopa Kehä kolmosta ylitettäessä.Sekä kaupungistuminen että demografiset muutokset – esimerkiksi avioerot ja maahanmuutto – muokkaavat osaltaan käsitystämme siitä, mikä on isän rooli erilaisissa perheissä ja millaiseksi kollektiivinen isäkuvamme muodostuu.Kehä III voi itse asiassa olla juuri oikea paikka tyypillisen suomalaisen isän kohtaamiseen. Kehätien varren taukopaikat ja lounasravintolat ovat sitä työvaate-Suomea, miesten valtakuntaa, jonka merkityksen esimerkiksi Helsingin keskustassa liian helposti unohtaa.Suomalaisisien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat, kertoo Tilastokeskuksen julkaisema työssäkäyntitilasto.Saattaa olla, että isän malli on Suomessa perinteisempi kuin moni haluaisi ajatella. Esimerkiksi perhevapaiden käytössä muutosta tasa-arvoisempaan suuntaan tapahtuu, mutta edelleen vain joka kymmenes vanhempainvapaapäivä kirjautuu isän käyttämäksi.Ahkerimmin isävapaan mahdollisuuteen ovat tarttuneet asiantuntijatehtävissä työskentelevät 30–34-vuotiaat isät. Edelläkävijät.yhtä tapaa olla hyvä isä. Mutta se on varmaa, että sillä on väliä, millaiset muistot omasta isyydestäsi jätät lapsillesi.Arvokasta on, että sitten joskus aikanaan valokuvan kasvoihin liittyy muistoja isästä, joka oli oikeasti läsnä lapsensa elämässä. Siksi kannattaa muistaa välillä pysähtyä kiireenkin keskellä. Laatuaika ei ole laatuaikaa, ellei sitä kerry riittävästi.Tässä ajassa silläkin on väliä, millaista esimerkkiä näytämme suhtautumisessa kanssaihmisiimme – oli kyse kisakatsomosta tai sosiaalisesta mediasta. Herrasmiestä muistetaan hyvällä, mutta öykkärin maine se vasta kauas kantaakin.