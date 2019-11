Mielipide

Huuhkajista tuli jo ilmiö, jossa on paljon samaa kuin yhtenäiskulttuurin viimeisessä linnakkeessa

Kun

Kun

Nyt

Suomi voitti ensimmäisen kerran jääkiekon maailman­mestaruuden vuonna 1995, Leijonista tuli viimeistään silloin ”koko kansan omaisuutta”. Mestaruushuuma kosketti monia muitakin suomalaisia kuin vain jääkiekkoa seuraavia.Jääkiekko ja nimenomaan Leijonat on pitänyt asemansa nyt vuosikymmenestä toiseen. Joka kerta kun pelataan MM-kisoja tai olympiaturnausta, jääkiekosta kiinnostunut perhe laajenee. Tietenkään ”aivan kaikki” eivät näin tee, mutta vahvasta joukkohurmasta siinä on kyse.Vastaavaan asemaan on enää vaikea päästä. Puhutaan yhtenäiskulttuurin katoamisesta, mutta Leijonat palauttaa sen joka kevät. Samaa ei tapahdu MM-kisojen ulkopuolella, esimerkiksi juuri päättyneessä EHT-turnauksessa, vaikka se pelattiin Helsingissä.pelataan jalkapallon MM- tai EM-kisoja, ei voida puhua samalla lailla yhtenäiskulttuurista, mutta joitain samankaltaisuuksia on. Jalkapallosta kiinnostuvat tuolloin useat sellaiset suomalaiset, jotka eivät juurikaan muuten seuraa jalkapalloa. Islannin joukkueesta kannattajineen tuli Suomessakin ilmiö.Kun Suomen jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat pelaa nyt kaikkien aikojen EM-karsintoja, siitä on jo muodostunut ilmiö, josta puhuvat ja jota seuraavat muutkin kuin innokkaimmat Huuhkajien kannattajat.Jotkin yksittäiset maaottelut ovat vetäneet aiemminkin katsomot täyteen, mutta usein syynä on ollut vastustaja eli jokin iso jalkapallomaa eikä niinkään Huuhkajat.tilanne on toisin, eikä pelkästään siksi, että Huuhkajat ovat evakossa Olympiastadionilta pienemmillä areenoilla. Kyllä syksyn tärkeät ottelut olisivat täyttäneet Olympiastadioninkin: ensi perjantain ratkaisevaan Liechtenstein-otteluun korvikkeeksi on tarjolla jättinäytöillä varustettuja ulkokisakatsomoita ainakin Helsingissä ja Tampereella.Jalkapallon osalta tämä on Suomessa poikkeuksellista. Kaiken lisäksi Huuhkajien lento on noussut yleiseksi puheenaiheeksi ilman kattavaa tv-näkyvyyttä. Leijonien MM-pelit näkyvät maksutta perinteisestä televisiosta, mutta Huuh­kajien karsintapelit on nähnyt maksutta vain verkkoselaimella. Ensi perjantain Liechtenstein-ottelu on tästä poikkeus.Kun ensi kesänä pelataan EM-lopputurnaus, Huuhkajat voidaan nostaa ainakin hetkeksi yhtenäiskulttuurin toiseksi linnakkeeksi, jos ja kun joukkue kisoissa pelaa.