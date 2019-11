Mielipide

on käsitelty runsaasti maahanmuuttajien kielitaidon tasoa ja siitä aiheutuvia ongelmia esimerkiksi työllistymisen suhteen. Haluan tarjota keskusteluun toisenlaisen näkökulman.Olen maisterivaiheen korkeakouluopiskelija. Mietin lähes päivittäin, miksi edes opiskelen yliopistolla – saati maisteriksi. Englannin kielen taitoni on varsin kehno.Toistaiseksi olen onnistunut välttämään kurssit, jotka pidetään englanniksi tai joissa joissa tenttikirjallisuus on pelkästään englanniksi. Valitsen kurssini sen mukaan, onko opetuskieli suomi vai englanti.Vaihtoon ulkomaille en edes unelmoi hakeutuvani, sillä en pärjäisi kielitaidollani. Samoin jatko-opiskelu jäänee vain haaveeksi. Työllistyminenkin on minulle vaikeaa, sillä lähes kaikissa tämän alan harjoituspaikoissa tai työpaikoissa kielivaatimuksena on suomen lisäksi sujuva kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito.Tunnen suurta häpeää, turhautumista ja epäilyä omista kyvyistäni. Mietin, miksi opiskelen yliopistossa. Onko minulla edes oikeutta olla täällä ja viedä jonkun toisen kielellisesti taitavamman ihmisen paikka? Miksi opiskelen, kun työpaikkaa englannin taidollani on lähes mahdoton saada?Pitäisikö korkeakouluopiskelijoiksi rajata vain sellaiset, joiden englannin taito on vähintään hyvä, jotta kansainvälistyminen ei hidastuisi?Julkisuudessa pitäisi puhua enemmän meistä nuorista, joiden englannin kielen taito on heikko tai jopa olematon. Meitä on varmasti kaikissa yhteiskuntaluokissa aina duunareista korkeakoulutettuihin.