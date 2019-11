Mielipide

Monikielinen Kontula on kuin Istanbul

asunut Kontulassa yli 20 vuotta. Olen korkeakoulutettu, ja tein pitkän työuran eräässä valtionvirastossa. Nyt olen eläkkeellä. Hiljattain luokseni muutti myös elämänkumppanini, joka totesi, että Kontula on kuin Istanbul. Aiemmin hän asui pitkään Espoossa.Täällä asuu niin tohtoreita kuin työttömiäkin ja näkee kaikkia ihonvärejä. Monikielisyys on arkipäivää. Palvelua saa suomeksi, venäjäksi ja todennäköisesti myös arabiaksi, kurdiksi, viroksi tai turkiksi.Äskettäin kävin paikallisessa sekatavarakaupassa (täällä on oikeasti kauppa, jossa myydään kaikkea sukkahousuista sähkötarvikkeisiin), jossa niqabiin pukeutunut nainen halusi ostaa limaa. Myyjä opasti asiakasta ystävällisesti, että se, mitä hän tarvitsee, ei ole limaa vaan liimaa. Vieläpä tarkensi, että pitää siis olla pitkä i. Myyjä oli hyvin selvillä suomen kielen vaikeuksista, ja osasi asiantuntevasti neuvoa niissäkin samalla, kun haettiin liimaa. Kirjastossa palvellaan usealla kielellä.Ruokakaupoista löytyy lähes mitä vain – tosin kalleimpien elintarvikkeiden valikoima on suppeampi kuin vaikkapa keskustan Stockmannilla. Ostarilta saa cappuccinoa, siellä on pari apteekkia ja useita (etnisiä) ravintoloita, joista saa lounaan sopuhintaan. Jos minulla on ongelmia läppärin kanssa, voin mennä Kontupisteeseen kysymään neuvoa.Asun kivenheiton päässä ostarista, mutta katselen ikkunastani metsää ja kalliota. Lähellä on hyvät ulkoilumaastot.Kun muutin tänne, lapseni olivat pieniä, nuorin yhdeksän ja vanhin neljätoista. Olin hiukan huolissani, mutta huoli osoittautui turhaksi. Kontula on elävä ja aidosti kansainvälinen asuinpaikka.Sitä en kyllä käsitä, miksi tarvitaan lukuisia kaljabaareja, jotka ovat auki aamusta aamuyöhön. Sen sijaan toivoisin edes yhtä ravintolaa, jossa olisi kohtalainen viini- ja olutvalikoima ja rauhallista musiikkia.Kontulaan pääsee keskustasta metrolla 20 minuutissa. Tervetuloa kansainväliseen ympäristöön lähimatkalle!