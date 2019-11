Mielipide

Populistien pelättiin sotkevan Euroopan unionin, mutta lopulta jäsenmaat tekivät sen itse

eurovaalien piti olla kansallis­mielisten ja populistien voimannäyte. Pelättiin myös, että oikeistolaidan voitto halvaannuttaisi pahimmillaan koko Euroopan unionin valtakoneiston.Lopulta kansallismielisten menestys jäi laihaksi. Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät pirstaloituivat, ja keskustaoikeiston ja sosiaalidemokraattien enemmistö suli. Vihreät lisäsivät paikkoja.Se, mitä tänä syksynä oikeasti tapahtui, jäi laajalti ennustamatta. EU:n jäsenmaat sotkivat valtapelin ihan itse.keskiössä on Ranska. Komission uuden johtajan nimitys on monen kompromissin takana, mutta tulevan johtajan, saksalaisen Ursula von der Leyenin, nimitys vaati tavallista enemmän vääntöä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron vastusti valmiiksi pedattua kärkiehdokasmenettelyä ja halusi ujuttaa Euroopan keskuspankkiin ranskalaisen Christine Lagarden.Tämä ei jäänyt Euroopan parlamentilta huomaamatta. Macronin ensimmäinen ehdotus komissaariksi, entinen puolustusministeri ja europarlamentaarikko Sylvie Goulard, joutui heti parlamentin hampaisiin. Häntä tutkittiin kotimaassaan Ranskassa parlamenttiavustajien palkkaepäselvyyksistä, eikä tutkinta ollut ohi.Goulardin upotti kuitenkin Macronin kulissipeli, jota erityisesti vihreät eivät katsoneet hyvällä.Unkari ja Romania ovat päätyneet komissaarilimboon. Unkarin ensimmäinen komissaariehdokas oli pääministeri Viktor Orbánin entinen oikeusministeri. Laajentumistyösalkku ei ollut europarlamentaarikkojen mielestä ehdokkaalle sopiva. Romanian ehdokas kompastui rahalainoihin. Romanialla on nyt kierroksissa neljäs ehdokas. Toinen kaatui siihen, että Romanian hallituksella ei ollut toimivaltaa ehdottaa komissaaria. Kolmas oli mies ja neljäs nainen, jonka von der Leyen valitsi ehdolle.Jotta valinta ei olisi liian yksinkertaista, von der Leyen on halunnut pitää kiinni lupauksestaan komission sukupuolitasa-arvosta. Hän haluaa, että komissaareista puolet on naisia ja puolet miehiä. Ranska astui tavoitteen varpaille, sillä Goulardin korvaajaehdokas on mies.Euroopan parlamentti tenttaa uusia ehdokkaita torstaina. Loppuviikko kertoo myös, miten tuorein sotku mahdollisesti siivotaan. Tammikuun brexit-lisäaika pakottaa myös Britannian asettamaan uuden komissaarin. Jos uudesta komissaarista pitää riidellä, Ursula von der Leyen saa unohtaa töiden aloittamisen tämän vuoden puolella.