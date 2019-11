Mielipide

Kansainväliset opiskelijat ratkaisevat työvoimapulan

Maahanmuutosta

Kansainväliset

Opiskelijoiden

Monet

on tullut asenteellisesti värittynyt kiistakapula. Laskussa olevien syntyvyyslukujen valossa on kuitenkin selvää, että Suomen kansantalous tarvitsee työikäisiä maahanmuuttajia.Kymmenen vuoden kuluttua maamme korkeakouluista valmistuu vuosittain 12 000 opiskelijaa vähemmän kuin nyt. Se tarkoittaa jatkuvasti vähemmän työntekijöitä kansantaloutemme pyörittämiseen, ellemme onnistu houkuttelemaan maahan lisää kansainvälisiä osaajia.opiskelijat ovat valtava potentiaali tulevaisuuden työmarkkinoille. He asuvat Suomessa 2–4 vuotta, oppivat kieltä ja kulttuuria sekä verkostoituvat opintojensa aikana. EU- ja Eta-maiden ulkopuoliset opiskelijat maksavat lukuvuosimaksuja ja vaikuttavat Suomen talouteen kuluttajina ja mahdollisina veronmaksajina. Yksi opiskelija hyödyttää kansantalouttamme noin 25 000 eurolla vuodessa. Näihin osaajiin Suomen tulisi panostaa nykyistä enemmän.Lukuvuosimaksuista huolimatta kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärät Suomeen ovat lähteneet kasvuun. Korkeakoulut ovat tehneet tämän eteen mittavia markkinointipanostuksia.tulo Suomeen takkuaa kuitenkin pahasti. Suurimpana syynä on maahantuloprosessi: opiskelijan oleskeluluvan saaminen kestää pahimmillaan yli puoli vuotta.Lokakuussa yli 800 opiskelijaa odotti yhä oleskelulupapäätöstä, kun opintojen olisi pitänyt alkaa jo elo–syyskuussa. Nyt korkeakoulut joutuvat perumaan opiskelupaikkoja ja palauttamaan lukuvuosimaksuja viivästyneen lupakäsittelyn takia.Maahantuloprosessin hitaus on vaivannut maatamme jo vuosia. Samalla kun lupahakemusmäärät ovat kasvaneet, Maahanmuuttoviraston ja suurlähetystöjen resursseja ei ole kasvatettu vaan päinvastoin jopa leikattu.Jotta Suomi voisi aidosti kilpailla kansainvälisistä osaajista, työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistämisen tulisi olla hallituksen asialistan kärjessä. Lisäresursseja tulisi kohdistaa koko oleskelulupaprosessin uudistamiseen.Konkreettinen keino tehostaa ainakin opiskelijoiden lupaprosessia on niin sanotun sulkutilin käyttö, jonka avulla muun muassa Saksassa ja Norjassa todennetaan opiskelijoiden varallisuus. Sulkutili on kohdemaahan avattu pankkitili, johon hakija voi tallettaa maahantulosäännösten vaatiman rahasumman. Rahat saa käyttöön vasta maahan saapumisen jälkeen. Sulkutilin käyttö vähentäisi lupaprosessissa vaadittavien selvitysten määrää, kun maahanmuuttoviraston ei tarvitsisi enää tehdä pitkällisiä selvityksiä hakijan varojen riittävyydestä.Suomeen hyväksytyt opiskelijat päätyvät hitaan lupaprosessin seurauksena muihin maihin. Nämä menetetyt osaajat ovat taloudellinen tappio Suomen elinkeinoelämälle. Osaajakadon estämisen tulisi olla hallituksen ja eduskunnan työpöydällä pikimmiten, sillä toimia oleskelulupaprosessin korjaamiseksi tarvitaan heti.