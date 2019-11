Mielipide

Tiernapojissa riittää paheksuttavaa ”jokaiselle kuin talossa on”

Tänä vuonna

Miksi

Polovillensa?

järjestys on sekaisin. Joulujuhla- ja joulukirkko­kohu alkoi jo ennen tiernapoika- ja murjaani­myrskyä. Tiernapoikapaheksunnalle jää hyvin vähän aikaa. Nyt ei ole aikaa hukattavaksi.Perinteitä kunnioittava aloittaa kohun väittämällä, että murjaanien kuningas on halventava ilmaus. Käsitystä voi vahvistaa muistuttamalla, että häntä esittävän naama sotketaan mustaksi ja muiden ei. Kun esitys sijoittuu Lähi-itään, niin kai muidenkin kuin Balthasarin ihon kuuluisi olla tummempi kuin suomalaisten. Eikö? Ja mitä sillä vihjataan, että ihosta tehdään ihan musta? Jos murjaani viittaa maureihin – pohjoisafrikkalaisiin –, niin vähempikin väri riittäisi.tämän esityksen sympaattisimmaksi hahmoksi on pitänyt vääntää murjaanien kuningas, joka ”on hyviltä kaivattu”? Muut eivät ole, minkä ymmärtääkin: valkonaamat silpovat lapsia tai pyörittelevät tähteä. Balthasar joutuu alistumaan pahiksen, styrankin, edessä. Balthasarin ”pitää rukoileman Herodesta, ja lankeeman hänen etehensä polovillensa”. Kerronnassa implikoituu paheksuttava repressiivinen valtasuhde.Yritetäänkö tässä sittenkin salaa kiertää valkoisen miehen taakkaa? Herodes ei ollut kotoisin nykyisen Länsi-Euroopan alueelta. Isä oli kotoisin Idumeasta, ja äiti oli arabišeikin tytär. Idumealaiset olivat yleensä juutalaisia. Nostetaanko juutalaisuus tikun nokkaan ikävässä asiayhteydessä?Tarina on sovitettu Oulussa, mutta sen jälkeen etelän vetelät ovat yrittäneet matkia meijjän kieltä. Kulttuurista omimista! ”Terveille luoduille laulettiin.” Miksi vain terveille?Tiernapoikaesityksen juuret ovat Keski-Euroopassa. Tarinan mukaan itäisen maan tietäjäin jäännökset tuotiin Kölnin tuomiokirkkoon 1100-luvulla. Katolinen kirkko halusi tapauksen kunniaksi tuoda tarinan itämaan viisaista tunnetuksi ja rakensi mysteerinäytelmän. Myöhemmin poikakuorot lauloivat sitä kaduilla Saksassa. Ehkä esitys onkin katolisen kirkon konklaaveissa ja personaaliprelatuurissa kokoon kähmitty.”Olemme köyhiä poikia ja pyyvämme lanttia.” Pyytäisivät hyväntekeväisyyteen. Mutta että itselle! Lisää markkinatalouden ahneutta joulunalusaikaan. Ja pyytämässä neljä poikaa! All male panel!”Nyt te ootte nähäneet”, että esityksessä on ahneutta, rasismia, kulttuurista omimista, sovinismia ja vieraita uskonnollisia vaikutteita. Paheksuttavaa riittää ”jokaiselle kuin talossa on”.