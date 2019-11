Mielipide

Puolustuksen murros tuo esiin EU:n vahvuudet

Suomi

Samanaikaiset

EU:n

Uusi

Vaikuttaminen

on saanut toimia Euroopan unionin puheenjohtajamaana aikana, jolloin unioni määrittää kurssiaan puolustusyhteistyössä.Kun väistyvä EU-komissio aikoinaan aloitti työtään, arabikevät, Ukrainan kriisi ja eurokriisi olivat nostaneet puolustuksen uudella tavalla esille. Muutos on sittemmin ollut nopeaa. Viime vuosina EU on pysyvän rakenteellisen yhteistyön ja Euroopan puolustusrahaston kaltaisilla aloitteilla valanut perustaa syvemmälle puolustusyhteistyölle. On sovittu, että alueen ulkopuolisen kriisinhallinnan lisäksi EU keskittyy yhä enemmän jäsenmaiden ja kansalaisten suojeluun.Samalla länsimaita on ravistellut kylmän sodan jälkeisen maailmanjärjestyksen murtuminen. Suunnistettuamme vuosikaudet sumussa alamme nyt ymmärtää, missä olemme. On hahmottumassa uusi maailmanjärjestys, jossa Yhdysvalloilla ja muilla kumppaneillamme ei enää ole viimeistä sanaa. Moninapaisuus on palannut, mutta mitä se merkitsee EU:lle ja Suomelle?murrokset kohtaavat. Digitaalinen harppaus olisi tehty seesteisemmässäkin ajassa, mutta Kiinan ja Venäjän haastaessa länsimaita digitalisaatiosta on entistä vahvemmin tullut myös puolustuskysymys. Sama koskee avaruutta, energiaa ja jopa ilmastonmuutosta.Nato-kokouksissa, pohjoismaisissa pöydissä ja kahdenvälisissä puolustustapaamisissa ovat jatkuvasti esillä samat kysymykset: hybridiuhat, tekoäly ja sotilaallinen liikkuvuus. Tämä ”uusi puolustusagenda” ei korvaa asevoimien perinteisiä tehtäviä mutta pakottaa muuttamaan toimintatapoja. Sitä yhdistää kolme tekijää: kyse on paljon muustakin kuin puolustuksesta, yksikään Euroopan maa ei pärjää näiden kysymysten kanssa yksin, ja kysymyksistä olisi erityisen järkevää keskustella nimenomaan EU:ssa.Puolustuspuheen leviämistä yhteiskunnan eri alueille on seurattava kriittisesti. Esimerkiksi tekoäly – saati ilmastonmuutos – ei ole ensisijaisesti turvallisuuskysymys. Samalla EU:ta on turha syyttää militarisoitumisesta, kun maailma militarisoituu sen ympärillä.jäsenmaista kuusi järjestää puolustuksensa kansallisesti ja 22 yhdessä Naton kautta. EU:sta on kuitenkin muodostunut jäsenilleen yhä tärkeämpi yhteisö puolustuksen kehittämisessä. EU ei ole puolustusliitto vaan paljon muuta. Sisämarkkinat ja yhteinen valuutta sitovat jäsenmaat tiukemmin yhteen kuin sotilaalliset turvatakuut.EU:lla on myös käytössään yhä laajempi valikoima työkaluja jäsenmaidensa tueksi. Se voi tuoda pöytään rahaa ja lainsäädäntövaltaa. Kauppamahtia kuunnellaan maailmalla. Poliittisesti yhtenäistä ja sotilaallisesti vahvaa kauppamahtia kuunneltaisiin vielä tarkemmin.komissio järjestyy Suomen mallin mukaan ilmiöpohjaisesti. Tämä koskee myös puolustusta, jonka tueksi luodaan ensimmäistä kertaa oma pääosasto. Ajan hengen mukaan sen tehtävissä korostuvat liittymäpinnat teollisuuteen, avaruuteen ja kyberturvallisuuteen.On jäsenmaiden tehtävä huolehtia, että unioni elää ajassa. Suomen puheenjohtajakausi on ollut tässä suhteessa menestys. Uudet puolustusteemat ovat tulleet agendalle jäädäkseen. Elokuussa kutsuimme yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan johtavia tekoälyasiantuntijoita Suomenlinnaan haastamaan ja herättelemään puolustusministereitä. Ministerit ovat puineet myös hybridiuhkiin vastaamista ja keskustelleet ensimmäistä kertaa EU-pöydässä ilmastonmuutoksesta.Puolustushallinnon, muun valtiokoneiston, akateemisen maailman ja yksityisen sektorin väliset raja-aidat eivät ole missään muussa Euroopan maassa niin matalat kuin Suomessa. Uusi puolustusagenda on siten kuin Suomelle tehty.vaatii silti muutakin kuin talvisodan henkeä ja kotimaista kokonaisturvallisuutta. On osattava toimia EU:n jäsenenä, Naton kumppanina, Pohjoismaana ja pienryhmissä. Puolustushallinnossa tämä vaatii uutta osaamista ja aloitteellisuutta.Suomen EU-puheenjohtajakaudella on vahvistunut ymmärrys siitä, että vanhat uhat ovat palanneet mutta niihin yhdistyy uudenlaisia laajoja turvallisuuskysymyksiä. Tämä puolustuksen murros tuo esiin EU:n vahvuudet. Noustakseen yhdeksi maailmanpolitiikan navoista EU:n on pelattava vahvuuksillaan.