Mielipide

Täsmäsää on sumutusta

Junassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivälehtien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säätiedotuksia

kanssa­matkustaja sadatteli pilalle mennyttä viikonloppua. Auringosta ei ollut näkynyt vilaustakaan, vaikka joku Mette, Pekka, Kerttu tai Seija oli paistetta luvannut. Satoi kuin saavista kaataen.Meteorologeihin ei voi luottaa. Huijareita koko poppoo!Otin osaa murheeseen, vaikka oma suhteeni säähän on paljon rennompi.Olen vannoutunut sääfatalisti. En kurki ulkolämpömittaria enkä selaa kännykän sääsovellusta. En vahtaa pisaroita sääkartoilla, vaan sopeudun.Poutaa joko on tai ei. Jos sataa, saatan kastua. Kun pakastaa, painan pipoa syvemmälle päähän.lööpit ovat kärsineet jo kauan sitten hyperinflaation. Supermyrsky, tappokeli ja lumi-inferno ovat jääneet niin monta kertaa tulematta, etten jaksa enää kiinnostua.Kenen on vika, jos sääennuste ei vastaa odotuksia?Harvoin meteorologin.Tilastot kertovat, että ennusteiden tarkkuus ja luotettavuus on parantunut huimasti viime vuosikymmeninä. Yh­deksän kymmenestä osuu nappiin. Saman päivän ennuste on nykyisin niin tarkka, että se tuntuu melkeinpä sää­raportilta.Meteorologit ovat entistä osaavampia. Säätä ennustavat tietokonemallitkin ovat kehittyneet huimasti. Niin huimasti, että ennusteiden parantaminen alkaa olla hankalaa.Erehtymättömiä ne eivät kuitenkaan ole. Luonnossa on liikaa muuttujia. Varsinkin oikukkaiden ilmojen Suomessa. Täyttä varmuutta luonnonilmiöiden käyttäytymisestä ei saa rahallakaan.yhden sanan saisin kieltää, se olisi täsmäsää. Se on verbaalista sumutusta.Sään ennustamisen raja kulkee aina jossain. Vaikka kaiken tietotaidon yhdistäisi, yksikään meteorologi ei pysty kertomaan, paistaako aurinko takapihallasi huomenna kello kolmetoista.Pienet paikalliset kuurosateet ja ukkospilvet ovat vaikea pala jopa ammattilaiselle. Yksittäisen pilven liikkeistä ei pysty sanomaan mitään varmaa. Vettä voi ripsiä, vaikka tietokonemalli näyttäisi tietylle kellonlyömälle poutaa.ei kannata ottaa kirjaimellisesti. Huomisen ennuste Kotkan Pitkäsaaren eteläkärkeen ei ole lupaus. Täsmäuskon sijaan suosittelen epävarmuuden sietoa.Ja jos televisiometeorologin povaus ei kelpaa, voi aina turvautua etanaan.