Menestyjät menestyivät, kun Helsinki antoi kaupunkilaisten päättää, miten rahaa tulisi käyttää

että suurin osa meistä on empaattisia.” Näin sanoi Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala­johtaja Tommi Laitio minulle viime vuoden maalis­kuussa. Helsinki oli juuri käynnistelemässä Oma Stadi -nimellä kulkevaa osallistuvan budjetoinnin hanketta. Siinä kaupunkilaiset saivat itse ehdottaa ja äänestää siitä, mihin elämänlaatua ­parantaviin kohteisiin Helsinki ohjaisi yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.Laitio toivoi, että helsinkiläiset pitäisivät toisistaan huolta ja kertoi esimerkin New Yorkissa käydessään kuulemastaan tapauksesta. Brooklynissa osallistuva budjetointi oli hänen mukaansa johtanut siihen, että asunnottomille ihmisille perustettiin peseytymistilat.Helsingin ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi toissa viikolla. Äänestämässä kävi kahdeksan prosenttia kaupunkilaisista. Se on hyvä tulos tällaisten projektien historiassa.osallisuusmallinsa vuoksi Helsinki lopetti yli 20 vuotta toimineen lähiö­projektinsa. Projekti oli yksi Hel­singin työkaluista tapella alueiden välisen eriy­tymisen kasvua vastaan. On siis kysyttävä, kuinka paljon syrjäytymis­vaarassa olevat ihmiset hyötyvät nyt jaettavasta 4,4 miljoonan euron summasta.Äänestystä varten Helsinki jaettiin seitsemään alueeseen, joten maantieteellisesti potti jakautui ympäri kaupunkia. Sitä, ketkä tämän potin jakamisesta järjestettyyn äänestykseen lopulta osallistuivat, ei vielä pystytä sanomaan.Tulokset ovat kuitenkin kiinnostavia.helsinkiläisten toiveet ovat tavallisia. Ilkeämielinen pitäisi sitä mielikuvituksettomana, mutta ehkä kyse on vain protestanttisesta nöyryydestä: helikopterilla saapuvan taikurin sijaan toivotaan siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvaa, siis penkkejä, puita ja roskiksia.Niistä on toki hyötyä kaikille tulo­tasoon tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Silti rahasummien jakautumista katsellessa ei voi välttyä ajatukselta, että ne, joilla on verkostoja ja kykyä pärjätä, menestyivät tässäkin pelissä. Samasta huomautetaan myös torstaina julkistetussa väliraportissa, joka suhtautui hankkeeseen yleisesti ottaen myönteisesti.Suurimmat rahat saivat tekonurmikenttä Arabianrantaan (435 000 euroa), laituri Lauttasaareen (300 000 euroa) ja puistoremontti Meilahteen (300 000 euroa). Yhtään kodittomille, maahanmuuttajille tai päihdeongelmaisille suunnattua hanketta ei voittajissa näy.Toivottavasti se ei kerro kyvyttömyydestämme empatiaan.