Mielipide

Vaihdoin alaa ja löysin innostavan työpaikan vanhusten hoivakodista

Vanhustenhoidon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

tila ja erityisesti lähihoitajien työnkuvan muutokset ovat olleet viime aikoina paljon esillä. Siksi haluan kertoa omasta kokemuksestani.Olen ammatinvaihtaja. Pitkän kaupallisen alan työuran jälkeen opiskelin viisi vuotta sitten lähihoitajaksi. Koko opiskelijaryhmäni oli aikuisia ammatinvaihtajia ja itse opiskeluaikakin oli todella mielenkiintoinen. Löysin opiskeluun sisältyväksi työssäoppimispaikaksi pienehkön, muistisairaisiin erikoistuneen, ympärivuorokautista hoivaa tarjoavan hoivakodin, josta tuli valmistuttuani vakituinen työpaikkani.Julkisessa keskustelussa kaikki vanhustenhoitopaikat niputetaan yhteen eikä myönteisille kokemuksille jää juuri tilaa. Työpaikkani on muistisairaiden ihmisten kuntoutusta ja toimintakyvyn ylläpitoa painottava koti. Me työntekijät, lähihoitajat, elämme heidän kanssaan arkea ja pyhää kuten kodissa eletään.Hoivatyön ohella päivittäinen virkistystoiminta on tärkeää. Säännöllisen viikko-ohjelman ja teematapahtumien ohella olemme käyneet vaikkapa mummodiskossa ja torikahveilla ja tietysti päivittäin ulkoilemassa omalla pihalla.Lähihoitajan toimenkuvasta on käyty vilkasta keskustelua ja niin sanottujen tukitöiden tekemistä on paheksuttu. Koska työskentelen pienehkössä hoivakodissa, minulle sopii kodinhoidollisten askareiden tekeminen. Kun toiminta on hyvin suunniteltu, organisoitu ja johdettu, aterioiden valmistelu ja päivittäinen pyykinpesu ei ole ongelma. Ja mikä onkaan mukavampaa kuin viikkailla pyykkejä yhdessä ikänsä kotitöitä tehneen virkeän vanhuksen kanssa ja jutella samalla niitä näitä.Moni vaihtaa ammattia työuransa aikana. Työkavereissani on monia, joilla on nuoresta iästään huolimatta jo aiempi ammatti tai työkokemus takanaan. Hoivakotimme virkistystoimintaa suunnitellessamme voimme hyödyntää kunkin omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Näen kollegojen erilaiset taustat vain rikkautena. Ehkä alan vaihtamista suuntaan tai toiseen ei pitäisikään nähdä niin dramaattisena.Vanhustenhoidossa pyrittiin pois passiivisesta ihmisten makuuttamisesta, ja hyvä niin. En kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, tekevätkö entistä suuremmiksi rakennettavat hoivayksiköt vanhusten elämästä sen merkityksellisempää, kun hoitajatkaan eivät pääse näyttämään kykyjään. Olen onnistunut löytämään innostavan työpaikan vanhusten seurassa. Tätä ihmiseltä ihmiselle -työtä mitkään digiloikat eivät voi korvata.