Mielipide

Ensimmäisen painoksen valmistuminen on lehden tekijälle nostalginen hetki

”Eka painos kiinni”,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Etusivu uusiksi!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hesari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

huutaa joku vaali-iltana Hesarin toimituksessa noin yhdeksän aikaan. Hetkeksi kaikki pysähtyy ja ihmiset taputtavat helpottuneena. Viitenä painoksena painettavan Hesarin ensimmäinen versio on lähtenyt kohti tilaajia.Ensimmäisen painoksen ihme on yksi erityisesti paperilehden tekemiseen liittyvistä nostalgisista tuntemuksista. Vaalipäivän aamuna sivut ovat tyhjät. Suunnitelmia on, mutta kaikki olennainen tapahtuu kahdeksan jälkeen vaalihuoneistojen sulkeuduttua.Silloin ei ole tilaa harjoitteluun, vaan ammattilaiset painavat töitä keskeytyksettä. Ja kun ensimmäinen painos on valmis, on syytäkin iloita hetken.on toinen elokuvamainen printin tekemisestä tuttu huudahdus. Uutinen liikkuu ja käy pyydykseen, on aika panna suunnitelmat roskakoriin. Toimituspäällikön työ on siitä kiitollista, että tuota lausahdusta pääsee ajoittain käyttämään. Joskin melko harvoin, koska paperilehden tekijät tietävät ilman sanomista, jos etusivu pitää panna uusiksi.Todellisuudessa etusivun uusiminen menee näin: maanantaina 23.1.2017 myöhään illalla ministeri Anne Berner (kesk) tiedotti peruvansa ison liikenneuudistuksensa. Olin päivystysvuorossa, ja soitin paperia tekevälle uutispäällikölle Teppo Moisiolle. Keskustelu meni jotenkin näin:EM: ”Moro, huomasitko Bernerin?” TM: ”Joo.” EM: ”Pannaanko etusivu uusiksi?” TM: ”Pitäisikö?” EM: ”Kyllä mä luulen.” TM: ”No pannaan.”viettää tänään 130-vuotisjuhliaan. Sensuuri, sisällissota ja jatkosodan pommitukset ovat välillä estäneet ensimmäisen painoksen ihmeen, mutta peräti 43 353 kertaa se on jo koettu.Digitaalinen lehti on toisella kymmenellään. Ihan samanlaisia nykyhetken nostalgiaa henkiviä hetkiä digin tekemiseen ei ole vielä ehtinyt muodostua. Toisaalta parikymppiset usein katsovat tulevaan eivätkä mieti, mikä on jo ollut kaihoisaa.Lehden tekijänä työstä tuleva ilo on kuitenkin sama paperissa ja digissä: te lukijat.Kun keskellä päivää julkaisee uutisen, joka tekee lukijakäyrään piikin, kyllä se aina hätkähdyttää. Kollegat säntäävät apajille, ja lukijoilta alkaa tulla palautetta. Tunne on se, että sanoilla ja tiedolla on merkitystä. Monet ovat niistä vilpittömästi kiinnostuneita. Sitä voisi kutsua vaikka ensimmäisen julkaisun ihmeeksi.Painokoneita ei käynnistetä, mutta uutinen löytää lukijansa. Kaikki mikä pysyy, muuttuu.