Mielipide

Ruoankäytön muutos vaatii tehokasta ohjausta

Ruokavalio

Sokeroitujen

Muiden

Ruoankäytön

on yksi tärkeimmistä väestön terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Terveyden lisäksi väestön ruokatottumuksilla on laajat ympäristövaikutukset. Terveellisyys ja vähäinen ympäristövaikutus ovat yhdessä saavutettavissa kasvispainotteisella, monipuolisella ruokavaliolla. Ruokatottumusten muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin useita ohjauskeinoja sekä uusia yhteistyön muotoja ruokaympäristön toimijoiden kesken.Väestön ruokatottumuksia on Suomessa pyritty ohjaamaan terveellisemmiksi jo sadan vuoden ajan. Alun perin tavoitteena oli puutosten ehkäisy ja ruokavalion monipuolistaminen. Nykyisin tärkeimmät tavoitteet kansanterveyden parantamiseksi ovat suolan, sokerin ja lihan käytön vähentä­minen, kuidun saannin lisääminen sekä rasvan laadun muuttaminen pehmeämmäksi.Tieto ja valistus vaikuttavat yleensä eniten niihin, joita ruokavalio ja terveys kiinnostavat jo valmiiksi. Saavuttamatta jäävät ne, joilla tarve muutokseen on suurin.Niinpä pelkkään valistukseen perustuva ohjaus on tehotonta ja voi jopa suurentaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Nykyisin terveellisen syömisen edistämisessä kiinnitetään huomiota muun muassa fyysiseen ruokaympäristöön, joka koostuu esimerkiksi elintarvikkeiden valikoimasta, esillepanosta, hinnasta ja pakkausmerkinnöistä.virvoitusjuomien haittavero on esimerkki taloudellisesta ohjauskeinosta. Vaikuttaakseen veron pitää olla riittävän suuri. Verotettavalle tuotteelle on myös oltava luonnollinen korvaava tuote, jota ei veroteta. Sokeroitujen virvoitusjuomien kulutus ei välttämättä vähene, jos myös sokeroimattomia juomia verotetaan.Korvaavaan tuotteeseen siirtymisen on oltava kuluttajille helppoa. Jos punaisen lihan kulutusta halutaan vähentää verotuksella, on järkevää jättää siipikarjan liha verottamatta ja tehdä näiden kahden tuotteen välille aikaisempaa selvempi hintaero. Vaikka moni asia puoltaa siirtymistä punaisesta lihasta suoraan kasviproteiinivalmisteisiin, harppaus voi olla monelle lihan ystävälle niin suuri, että se jäisi hintaerosta huolimatta toteuttamatta.kuin hintaan perustuvien ohjauskeinojen vaikuttavuudesta ei ole kovin vahvaa tutkimusnäyttöä. Yksittäisistä ohjauskeinoista vaikuttavimpia ovat säädökset ja standardit. Suomessa on annettu useita ravitsemukseen liittyviä kansallisia säädöksiä, määräyksiä ja suosituksia, kuten suositukset varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokailusta.Tutkimusten mukaan myös ravintosisältömerkinnät ovat kohtuullisen hyvä ohjauskeino. Suomessa tulisi kehittää ravintosisältömerkintöjen yhtenäistä, nykyistä visuaalisempaa esitystapaa. Yhtenäinen, kaikkiin tuotteisiin soveltuva esitystapa tukisi sekä terveyden että ympäristön kannalta kestäviä valintoja kaikissa väestöryhmissä.Suomessa on jo käytössä Sydänmerkki, jonka käyttöoikeudelle on tarkat ravitsemuskriteerit. Se voidaan kuitenkin myöntää vain murto-osalle tuotteita, jolloin valtaosa tuotteista jää ilman visuaalista informaatiota ravintosisällöstä.Parhaan vaikutuksen saamiseksi eri keinoja on yhdisteltävä. Esimerkiksi Suomen kouluruokailun menestyksen takana on standardeja ja säädöksiä, joukkotiedotusta sekä taloudellisia instrumentteja.ohjauskeinojen vaikutuksia eri väestöryhmissä pitää pystyä seuraamaan nopeasti ja tarkasti. Eri ohjauskeinojen merkitystä on tutkittava myös ruokavalion kokonaisuuden näkökulmasta, jotta tunnistetaan mahdollisia epätoivottuja heijastusvaikutuksia.Kauppojen kanta-asiakaskortit antavat uuden mahdollisuuden seurata kotitalouksien ruokaostoksia ja sitä kautta ravitsemuspolitiikan ja ohjauksen toimivuutta. Olemme Helsingin ja Tampereen yliopiston monitieteisessä tutkimusprojektissamme perehtyneet liki 50 000 luvan antaneen kotitalouden kanta-asiakaskortin ostodataan. Tulokset osoittavat, että kuluttaja-aineistoja voidaan hyödyntää kansallisten ohjauskeinojen vaikutusten seurantaan ja arviointiin. Yhteistyö on yrityksille myös uusi yhteiskuntavastuullisen toiminnan muoto.Väestötason seurannan lisäksi kanta-asiakaskorttien tietojen avulla voidaan antaa asiakkaille palautetta ostosten terveellisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Tätä digitaalista ohjauskeinoa pitää kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa.