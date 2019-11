Mielipide

Konserttien äänentoisto voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita

Meitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman terveysjärjestö WHO

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konserttien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on varoiteltu, että nappikuulokkeiden äänenvoimakkuus on pidettävä kohtuullisena, jottei kuulo vaurioituisi.Tunteja kestävissä konserteissa äänenpainetasot voivat olla merkittävästi kuulokekuuntelua suuremmat. Pitkäkestoinen, voimakas ääni tuhoaa sisäkorvan aistinsoluja, jotka eivät uusiudu. Syntyy pysyvä vamma. Lievemmässä tapauksessa kuulo heikkenee mutta palautuu seuraavina päivinä.on antanut suosituksen konserteissa ja seremonioissa toistettavien äänten painetasosta. Neljän tunnin liukuvassa ikkunassa keskimääräisen äänenpaineen on oltava alle 100 dBA (ihmisen kuuloalueen mukaan painotettu äänenvoimakkuuden yksikkö). Tällaisia konserttikäyntejä saisi olla enimmillään neljä vuodessa.EU-direktiivi (2003) toteaa, että jos työpaikan äänenpaine on 85 desibeliä, kuulosuojaimet pitää ottaa käyttöön.Konserteissa ja vastaavissa yleisötilaisuuksissa on noudatettava WHO:n suosituksia ja EU-direktiivin pohjalta eri Euroopan maissa laadittuja normeja. Norjassa sen on laatinut Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta vastaava organisaatio. Äänenpaineen on pysyttävä 99 desibelin alapuolella liukuvassa 30 minuutin aikaikkunassa koko konsertin ajan, eivätkä lyhytkestoiset iskuäänet saa ylittää 130 desibeliä.Rajat perustuvat siihen, että korva sietää vain tietyn ajan tietyn voimakkuustason ääntä. Puhutaan ääniannoksesta (dosimetria), joka on keskimääräinen desibelilukema kerrottuna ajalla, jona tuo keskiarvo on laskettu. Suomessa vastaavia suosituksia ei löytyne.akustikot Tron Tronstad ja Femke Gelderblom totesivat raja-arvojen ylittyneen useissa konserteissa tutkiessaan kahta musiikkitapahtumaa. Jos kuulija osallistuu perätysten useaan konserttiin, kuten festivaaleilla on tapana, kuulo ei ehdi palautua ennen uutta kuormitusta, ja pysyvän kuulovaurion riski kasvaa.Suomen esimerkiksi voi poimia Tampere Jazzin. Joka vuosi siellä on yksittäisiä konsertteja, joissa äänentoisto on asiallista, mutta myös niitä, joista joutuu poistumaan pelastaakseen kuulonsa. Hiljattain kahdessa konsertissa liikuttiin jälleen kipurajalla. Pahimmassa desibelilukemat keikkuivat pitkään reippaasti yli sadan. Näistä konserteista moni poistui korviaan pidellen.Viime kesänä vierailin Montrealin jazz-juhlilla. Siellä karmeaa äänentoistoa ei joutunut pakenemaan. Sama kokemus on ollut New Orleansin jazz-juhlilla ja vastaavissa eurooppalaisissa jazz-tapahtumissa.äänentoistolle on asetettava Suomessa rajat. Pitää taata, ettei äänellä vaaranneta kuulijoiden terveyttä.Ääniannosta on ryhdyttävä mittaamaan konserteissa. Tilaisuus on keskeytettävä, jos ohjearvot ylittyvät. Äänentoistosta vastaavien koulutusta on parannettava ja kansainväliset normit on otettava käyttöön. Konserttien järjestäjien on sitouduttava noudattamaan näitä normeja. Muuten ei saada varmuutta, millaisen ääniaggression kohteeksi kuulijat joutuvat.Melunarkomania ei kuulu terveeseen musiikkikulttuuriin.