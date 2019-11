Mielipide

Mitä pahaa Manta on tehnyt?

pahaa Manta on tehnyt, kun se joutuu humalaisten pahoinpitelemäksi? Jalkapallofanien patsaan tuhoamiseen pyrkinyt juhliminen Havis Amandan patsaalla perjantai-iltana osoitti kansan moukkamaisuutta äärimmillään. Typeryydet maailmalta täytyy saada meillekin. Juhliminen ja huliganismi ovat eri asioita.Mantan patsaan heikosta kunnosta on uutisoitu jo vuosia. Patsas on vanha ja hauras. Juuri tästä syystä vapun juhlijat ovat ottaneet nosturin käyttöönsä Mantaa lakitettaessa.Nyt Suomen voittoa juhlittaessa patsaan särkymisen riski oli hyvin todennäköinen.Helsingin kaupungin tulisi teettää laatikko, jolla Mantan patsasta voidaan jatkossa suojella kiipeilijöiltä, kun kansa juhlii ja hulinoi Kauppatorilla. Eläköön 111 vuotta Kauppatorilla keimaillut Manta!