Mielipide

Miten kaupat ja ravintolat hoitavat biojätteensä? Revitäänkö kaikki vanhentuneet ruokapakkaukset oikeasti auki

Kotitalouksissa

lajittelemme juomapullojen ja -tölkkien lisäksi paperit ja kartongit, metallit ja myös muoviset pakkaukset. Puhtaita muovipakkauksia sisältävä saavi täyttyy kahden hengen kotitaloudessa yllättävän nopeasti.Kun parasta ennen -päivä on ohitettu, voi tulla kiusaus panna elintarvikkeita sisältävä muovipakkaus sekajätteisiin. Avaamattomassa muovipaketissa pilaantunut kalakaan ei haise.Miten elintarvikekaupat ja ravintolat menettelevät vanhentuneiden, avaamattomien muovisten elintarvikepakkausten kanssa? Avataanko kaupoissa ja ravintoloissa pakkaukset ja lajitellaanko biojätteet ja pakkausmateriaalit?Asianmukainen pakettien auki repiminen on aikamoinen tehtävä, varmaan suurempi vaiva kuin pakastimien, kylmäkaappien ja hyllyjen täyttäminen.Vai jatkavatko avaamattomat, vanhentuneet elintarvikepakkaukset yhteistä matkaansa sekajätteeksi? Jos näin on, miksi kotitalouksien pitää lajitella?