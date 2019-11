Mielipide

Perusterveydenhuolto pitäisi jakaa kahteen osaan

sivuilla on käyty keskustelua siitä, miten parhaiten voitaisiin päästä Antti Rinteen (sd) hallituksen tavoitteeseen perusterveydenhuollon hoitotakuun lyhentämisestä seitsemään päivään.Osittain tämä liittyy linjaukseen tuhannen uuden lääkärin palkkaamisesta terveyskeskuksiin ja osittain hallituksen päätökseen osoittaa terveyskeskuksille 70 miljoonaa euroa kehittämisrahaa. Viimeksi mainitusta ei ole juurikaan puhuttu jononpurkurahoituksena, mutta tästä tosiasiallisesti on kyse.perusteluissa todetaan muun muassa näin: ”Osassa kunnista tarpeen voivat olla myös hankkeistetut jonojen purkutoimet. Jonojen purku edellyttää hetkellisesti enemmän kapasiteettia kuin lyhentyneiden jonojen ylläpito.”Perustelusta käy ilmi, että terveyspalvelujen kysynnän luonne on ymmärretty väärin. Jonojen oletetaan olevan staattisia, eli kaikki hoitoa tarvitsevat asetetaan jonoon, jossa he pysyvät kunnes saavat tarvitsemansa palvelun. Tämä käsitys on yksiselitteisesti väärä: hoitoon pääsyn määräaika vaikuttaa olennaisesti jonotushalukkuuteen.että kymmenen prosenttia sote-asiakkaista käyttää yli 80 prosenttia resursseista. Kääntäen: loput 90 prosenttia käyttää alle 20 prosenttia kokonaiskustannuksista. Vaikuttaa siltä, että kyseessä ovat melko erilaiset asiakassegmentit. Olisiko tarkoituksenmukaista ratkaista näiden palveluntarve eri tavoin?Nostin 15 vuotta sitten keskusteluun sote-palvelujen ”kultakorttiasiakkaat”. Tällöin ajatusta pidettiin elitistisenä ja epätasa-arvoisena. Marraskuun alussa järjestetyssä Maailman sairaalaliiton kongressissa asiasta puhuttiin itsestäänselvyytenä. Kultakorttilaisia ovat nuo kymmenen prosenttia. He tarvitsevat ja ansaitsevat integroituja sote-palveluja. Loput eivät niitä tarvitse eivätkä käytä.Seitsemän vuorokauden hoitotakuu voidaan toteuttaa yksinkertaisesti ja edullisesti hyödyntämällä sähköisiä palveluja ja järjestelmän vapaata resurssia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähköiset palvelut tulee tehdä helpommaksi ja edullisemmaksi käyttää. Niiden käyttöä tulisi subventoida vahvasti, mutta vain silloin, kun kyse on fyysisen käynnin korvaavasta palvelusta.Kanta-arkiston ansiosta sillä, kuka tämän palvelun tuottaa, ei ole suurta merkitystä. Käyntien osalta taas keskeistä on, että niiden kustannukset – siis sellaisten, joissa integroituja palveluja ei tarvita – saadaan mahdollisimman edullisiksi. Tällaisen käynnin kustannus saisi olla enintään 50–75 euroa.Käytännössä tämä johtaa kahteen erilaiseen tapaan tuottaa ja käyttää palveluja. Se ei kuitenkaan lisää vaan vähentää epätasa-arvoa, koska palvelut kohdennetaan paremmin kunkin asiakkaan (tai potilaan) tarpeita vastaten.ja perusterveydenhuollon erillisyyttä ei pidetä tasa-arvo-ongelmana. Tässä ehdotuksessa kyse on samasta: nykyinen perusterveydenhuolto jaettaisiin kahteen osaan, ”kevytpalveluihin” ja ”integroituihin palveluihin”.Jos pyrimme tarjoamaan kaikille laajamittaisia integroituja palveluja riippumatta siitä, tarvitaanko niitä vai ei, luomme erittäin kalliin mallin, joka ei saa aikaan terveys- ja hyvinvointihyötyjä.